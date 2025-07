Premium und High-End: 4K-Beamer von Nebula im Prime Day Sale

Ich habe dem klassischen Fernseher den Rücken gekehrt und setze derzeit liebend gern auf hochwertige 4K-Beamer. Seit meinem Umzug ist bei mir der Nebula 4K SE im Einsatz – und der kostet aktuell unter 1.000 Euro! Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf den High-End-Beamer Nebula X1, einen Triple-Laser-4K-Beamer, der derzeit mit 500 Euro Rabatt angeboten wird.

Nebula Cosmos 4K SE: Für den Alltag völlig ausreichend

Was mich an diesem Beamer besonders begeistert hat: Die Bedienung ist extrem einfach. Auspacken, anschließen, einschalten. Selbst wenn der Beamer nicht perfekt gerade auf die Wand oder Leinwand ausgerichtet ist, sorgt die automatische Bildkorrektur dafür, dass das Bild immer gerade erscheint. Selbst bei leichter Bewegung während des Betriebs passt sich das Bild automatisch neu an.

Das integrierte Google-TV-Betriebssystem ist übersichtlich gestaltet und lässt sich auch ohne Google-Login nutzen. Wer sich anmeldet, erhält Zugriff auf viele zusätzliche Apps und mehr Komfort. Praktisch: Direkt von Anker gibt es eine AirPlay-App, mit der ihr Inhalte bequem vom iPhone oder iPad streamen könnt.

Auf der Rückseite befinden sich zwei HDMI-Anschlüsse, über die sich zum Beispiel ein Apple TV oder ein vorhandenes Soundsystem anschließen lässt.

Die zwei integrierten 15-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio liefern einen Klang, den ich als „okay“ bezeichnen würde. Für echtes Heimkino empfehle ich aber ein externes Soundsystem. Für Büro, Schule oder ein gemütliches Public Viewing auf der Terrasse reichen die integrierten Lautsprecher allemal aus.

Unterm Strich bekommt ihr mit dem Nebula Cosmos 4K SE einen gut ausgestatteten Laser-Beamer, der auch in nicht komplett abgedunkelten Räumen ein ordentliches Bild liefert – und das derzeit für nur 949 Euro, ein neuer Bestpreis!

Nebula X1: High-End-Beamer mit starkem Triple-Laser

Ihr wollt ein Bild mit bis zu 300 Zoll? Dann ist der Nebula X1 die richtige Wahl. Der Beamer bietet moderne Technik für ein kontrastreiches, gestochen scharfes und dynamisches Bild. Auch hier passt sich das Bild automatisch perfekt an und Google TV sorgt für eine intuitive Bedienung.

Die integrierten Lautsprecher liefern einen kabellosen 4.1.2-Surround-Sound mit Dolby Audio – und das klingt in der Praxis ganz gut. Dennoch bleibt ein externes Soundsystem die bessere Wahl für echten Kinoklang.

Ein kleiner Kritikpunkt: Die Lautstärke des Lüfters. Die offiziell angegebenen 26 dB kann ich nicht bestätigen. In der Praxis ist ein leichtes Surren hörbar. Beim Abspielen von Toninhalten fällt das aber kaum noch auf.

In meinem ausführlichen Testbericht zum Nebula X1 könnt ihr noch mehr Details nachlesen, um zu entscheiden, ob der High-End-Beamer für euch in Frage kommt. Aktuell kostet er 2.499,99 Euro, vorher lag der Preis bei 2.999,99 Euro.