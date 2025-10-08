Apple hat eine neue Firmware-Version für mehrere seiner aktuellen Kopfhörer veröffentlicht. Konkret betrifft das Update die AirPods Pro 3, die AirPods Pro 2 sowie die neuen AirPods 4. Die neue Version trägt die Build-Nummer 8A358 und folgt auf die bisherige Firmware 8A356.

Wie so oft schweigt sich Apple darüber aus, welche konkreten Änderungen das Update mit sich bringt. Beim letzten Firmware-Update wurden allerdings einige spannende Neuerungen eingeführt. Dazu gehörten unter anderem Funktionen aus iOS 26, wie eine verbesserte Audioqualität bei Telefon- und Videoanrufen sowie Studioqualität für Audioaufnahmen, was besonders für Podcasts, Interviews, Videos oder sogar Live-Übersetzungen interessant ist. Nutzerinnen und Nutzer mit ANC-fähigen AirPods konnten ebenfalls von den neuen Funktionen profitieren. Es liegt also nahe, dass die neue Firmware 8A358 kleinere Fehlerbehebungen enthält oder Optimierungen an genau diesen neuen Features vornimmt.

AirPods-Firmware lässt sich nicht manuell installieren

Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich, da sich die Firmware automatisch aktualisiert, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Damit das funktioniert, sollten sich die AirPods in der Nähe eines verbundenen iPhones, iPads oder Macs befinden. Legt man sie ins Ladecase, schließt dieses an eine Stromquelle an und lässt es mindestens 30 Minuten lang geschlossen, wird die neue Version in der Regel im Hintergrund installiert.

Ob das Update bereits installiert ist, lässt sich direkt auf dem iPhone überprüfen. Dafür einfach in den Einstellungen unter „Bluetooth“ auf das kleine „i“ neben den AirPods tippen und ganz nach unten scrollen: Dort kannst du die aktuelle Firmware-Version einsehen.

Auch wenn Apple keine Details nennt, ist es grundsätzlich eine gute Idee, die AirPods auf dem neuesten Stand zu halten. Gerade bei größeren System-Updates wie iOS 26 sorgt aktuelle Firmware dafür, dass alle neuen Funktionen reibungslos laufen.