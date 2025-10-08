Apple hat den nächsten Schwung an neuen Spielen für Apple Arcade angekündigt, wobei Football Manager 26 Touch das Highlight ist. Das Management-Spiel aus dem Hause SEGA wird offiziell am 4. November 2025 im App Store zum Download bereitgestellt und ist auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV spielbar.

Ich selbst bin zwar Fußball-Fan und habe mir jahrelang Spiele des VfL Bochum live angesehen, allerdings kann ich persönlich einer Fußballmanager-Simulation nicht viel abgewinnen. Vielleicht sieht das bei dir anders aus? Das erwartet dich jedenfalls.

Das ist neu in Football Manager 26 Touch

Von packenden Duellen in der Premier League bis hin zum historischen Debüt des Frauenfußballs – die neue Version von Football Manager 2026 Touch bringt dich so nah an den Fußball wie nie zuvor. Nach erfolgreichen Sporttiteln wie NBA 2K26 Arcade Edition oder NFL Retro Bowl ’26 baut Apple seinen Katalog für Sportfans weiter aus. Mit Football Manager 26 Touch von Sports Interactive und SEGA feiert nicht nur eine der bekanntesten Manager-Serien ihr Comeback, sie bringt auch jede Menge Neuerungen mit.

Neue Grafik-Engine, Premier-League-Lizenz und erstmals Frauenfußball

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe kommt eine neue Grafik-Engine zum Einsatz. Die sorgt für realistischere Spielerbewegungen und deutlich mehr Details auf dem Spielfeld, was ein echter Sprung nach vorn ist, was die Immersion betrifft. Ein weiteres Highlight: Offizielle Lizenzen der englischen Premier League sind an Bord. Und als Meilenstein für die Serie: Der Frauenfußball ist erstmals voll integriert.

Ob Transfers, Taktiken oder Talentsuche, bei FM26 Touch liegt alles in deiner Hand. Jeder Spieltag wird zur Zerreißprobe, jedes Transferfenster zum Pokerspiel. Vom Hochgefühl nach einem späten Siegtreffer bis zum Frust nach einem verlorenen Derby – der Weg zum Erfolg ist alles andere als einfach, aber genau das macht den Reiz aus.

Die Entwickler versprechen Großes

„Wir freuen uns sehr, FM26 Touch zum Start einer neuen Ära von Football Manager zurück auf Apple Arcade zu bringen“, sagt Miles Jacobson, Studio Director bei Sports Interactive. „Wir sind überzeugt, dass die neu gestaltete Benutzeroberfläche das Spielerlebnis auf Apple-Geräten merklich bereichern wird. Mit den vollständig lizenzierten Inhalten der Premier League und dem Debüt des Frauenfußballs eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für alle, die Football Manager auf Apple Arcade entdecken.“

Football Manager 26 Touch wird am 4. November nicht als neue App veröffentlicht, sondern als großes Update des Football Manager 24 Touch verfügbar gemacht.

Diese Spiele kommen am 6. November

Ergänzend macht Apple am 6. November MySims und MySims Kingdom sowie Toca Boca Jr Classics auf Apple Arcade verfügbar.