Google hat seine Suche um eine neuen „KI-Modus“ erweitert, mit dem ihr direkt in der Suche komplexe Fragen und dazugehörige Folgefragen stellen könnt. Die integrierte KI kann logisch schlussfolgern und mit Anfragen arbeiten, die ihr per Text, Spracheingabe oder unterstützt von einem Bild gestellt habt. Das Ganze soll euch dabei helfen, auf einfache Art tiefer in ein gewünschtes Thema einzusteigen. Das Feature wurde heute unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgerollt und ist in 36 Sprachen verfügbar.

Gespickt ist der KI-Modus mit einer speziell für diesen optimierten Version von Googles Gemini-Modellen. Dadurch sollt ihr in die Lage versetzt werden, in nur einem oder wenigen Schritten Antworten auf Detailfragen zu erhalten, die früher mehrere Suchvorgänge erfordert hätten.

Google gibt an, dass sich der KI-Modus vor allem für komplizierte Aufgaben und Anfragen eignet, etwa Support beim Planen einer Reise oder beim Verstehen komplexer Anleitungen. Als Beispiel führt Google die Frage nach den unterschiedlichen Brühmethoden für Kaffee an:

„Ich möchte die verschiedenen Kaffeebrühmethoden verstehen. Erstelle eine Tabelle zum Vergleich der Unterschiede in Geschmack, Benutzerfreundlichkeit und der benötigten Ausrüstung.“ Und als Folgefrage: „Was ist die beste Mahlgröße für jede Methode?“

Als Ergebnis erscheint dann folgende Tabelle (Ausschnitt):

Parallele Anfragenverarbeitung für umfassende Antworten

Beim Erzeugen der Antworten läuft im Hintergrund Googles Technologie zur parallelen Anfrageverarbeitung, die eure Frage in Unterfragen zerlegt und dann gleichzeitig mehrere Suchanfragen im Web startet. Damit will Google eine möglichst gründliche Suche im Web gewährleisten, die zu einer umfassenden Antwort auf die Frage führt.

Neben der KI-Antwort werden euch außerdem hilfreiche Links bzw. Quellen angegeben, über die ihr weitere Informationen findet oder die KI-Antwort verifizieren könnt. Zum Thema Faktenrichtigkeit merkt Google an: „Der KI-Modus basiert auf unseren zentralen Qualitäts- und Ranking-Systemen, wobei wir innovative Ansätze nutzen, um die Faktenrichtigkeit weiter zu verbessern.“ Ein Check der Antworten dürfte also dennoch weiterhin sinnvoll sein.

Der Rollout des KI-Modus ist heute gestartet und lässt sich in Kürze auf der Google-Homepage, per Tab auf der Suchergebnis-Seite oder in der Google-App für Android und iOS starten.