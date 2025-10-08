Apple und die Formel 1: Streaming-Deal so gut wie sicher

Apple steht offenbar kurz davor, sich die Streaming-Rechte für die Formel 1 zu sichern. Und das nicht irgendwo, sondern passend zum US-Grand-Prix in Austin, der vom 17. bis 19. Oktober stattfindet. Laut einem Bericht von John Ourand befinden sich Apple und die F1 in den letzten Zügen der Verhandlungen. Wenn alles glatt läuft, soll der Deal noch in diesem Monat offiziell angekündigt werden.

Streitpunkt: F1 TV und die Frage nach der Exklusivität

Ein großer Knackpunkt in den Verhandlungen war offenbar der hauseigene Streaming-Dienst F1 TV, der vor allem bei Hardcore-Fans beliebt ist und der Formel 1 stabile Einnahmen bringt. Apple möchte, wenig überraschend, Exklusivität für das Streaming in den USA und würde dafür angeblich mehr als 150 Millionen US-Dollar pro Jahr zahlen. Das würde allerdings bedeuten, dass F1 TV in den USA abgeschaltet werden müsste.

Wie dieser Streitpunkt letztlich gelöst wurde, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur: Genau an diesem Thema soll der Deal in den letzten Monaten immer wieder gehakt haben.

Was passiert mit ESPN?

Aktuell liegen die US-Übertragungsrechte der Formel 1 noch bei ESPN, doch der Vertrag läuft Ende 2025 aus. Sollte der Apple-Deal wie erwartet zustande kommen, würde der Konzern aus Cupertino ab der nächsten Saison das Zepter übernehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Formel 1 über ein eigenes Add-on innerhalb der Apple TV-App angeboten wird, ähnlich wie beim MLS Season Pass oder MLB Friday Night Baseball.

Damit würde Apple sein Sportangebot auf drei große Streaming-Pakete ausbauen – mit Fußball, Baseball und Formel 1. Für Sportfans innerhalb des Apple-Ökosystems ein echtes Highlight.

Formel 1 über Apple TV+ in Deutschland?

Derzeit verhandelt Apple lediglich die Formel 1 Übertragungsrechte für die USA. Ob man hierzulande via VPN auf die Formel 1 via Apple TV+ zugreifen kann, ist fraglich, vermutlich aber aufgrund eines deutschen Apple Accounts ausgeschlossen. Darüber hinaus hat Sky in Deutschland die Übertragungsrechte für die Formel 1. Genau aus diesem Grund ist F1 TV hierzulande nicht mehr buchbar.