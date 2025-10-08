Bose QuietComfort Ultra: Starke Over-Ears für 229,95 Euro

Bei einem Preis von aktuell immer noch rund 500 Euro ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass euch die AirPods Max zu teuer sind. Wenn es auch eine andere Marke sein darf und euer Budget deutlich kleiner ist, dann sind die Bose QuietComfort Ultra vielleicht eine sehr interessante Alternative. Aktuell sind bei Amazon drei der vier Farben reduziert, besonders die schwarzen Over-Ear-Kopfhörer stechen dabei hervor.

Die schwarzen Bose QuietComfort Ultra kosten am letzten Prime Deal Day nur 229,95 Euro (Amazon-Link). Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Bei anderen Händlern müsst ihr mindestens 274 auf den digitalen Tresen legen. Laut Preisverlauf waren die Kopfhörer im letzten Jahr nicht annähernd so günstig erhältlich.

Das erwartet euch bei den Bose QuietComfort Ultra

Die aktuell drastische Preisreduzierung könnte auch damit zusammenhängen, dass im September die zweite Generation erschienen ist. Die Bose QuietComfort Ultra 2 kosten derzeit rund doppelt so viel und wollen unter anderem mit USB-C-Audio, einem Kino-Modus oder einem besseren Akku punkten. Wirklich große Innovationen sucht man allerdings vergeblich.

Und so dürfte die erste Generation der Bose QuietComfort Ultra für viele von uns eine gute Wahl sein. Die Headphones sind ausgestattet mit physischen Bedienelementen an den beiden Hörmuscheln. An der rechten Hörmuschel findet ihr eine Taste zum Einschalten/Bluetooth-Pairing, eine kapazitive Touch-Leiste für die Lautstärkeregelung und den Zugriff auf Shortcuts sowie eine Multifunktionstaste zum Umschalten zwischen den Hörmodi, zum Annehmen oder Beenden von Anrufen und zur Steuerung der Inhaltswiedergabe. Die linke Hörmuschel verfügt über eine LED-Anzeige, eine 2,5-mm-Buchse und einen USB-C-Ladeanschluss.

Die QuietComfort Ultra Headphones bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden mit einer einzigen Ladung, wenn Bose Immersive Audio ausgeschaltet ist, und bis zu 18 Stunden, wenn Immersive Audio eingeschaltet ist. Und natürlich ist auch eine sehr gute aktive Geräuschunterdrückung mit dabei.