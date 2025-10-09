Bei meinem Kurztrip nach New York habe ich die Gunst der Stunde genutzt und mir gleich mehrere Apple Stores angesehen. Überall konnte man zerkratzte iPhones sehen, da diese als Ausstellungsstück besonders hoher Belastung ausgesetzt sind. Während oberflächliche Veränderungen durch MagSafe-Laden einfach weggewischt werden können, gibt es aber auch richtig tiefe Kratzer. Betroffen sind alle iPhone-Modelle, doch vor allem die Pro-iPhones sehen mitgenommen aus.

Da zerkratzte iPhones nicht verkaufsfördernd sind, bessert Apple jetzt nach. Laut Consomac hat Apple die MagSafe-Ständer modifiziert und um einen Silikonring erweitert, sodass keine Abdrücke und Kratzer entstehen können.

iPhones im Apple Store zerkratzen schneller

Derzeit ist noch unklar, ob die Änderung nur in Frankreich gilt, wo der Bericht seinen Ursprung hat. Falls du einen Apple Store besuchst, kannst du dir nicht nur die neuen iPhones ansehen, sondern auch prüfen, ob Apple einen Silikonring am MagSafe-Ständer nutzt. Als ich unterwegs war, gab es keine Änderungen.

Unabhängig davon hat Apple auf Bedenken hinsichtlich Kratzern im Bereich der Kameraaussparung der iPhone 17-Pro-Modelle reagiert und erklärt, dass die Kanten ähnliche Eigenschaften wie Aluminiumgehäuse anderer Apple-Geräte, wie zum Beispiel MacBooks, aufweisen und mit der Zeit normale Abnutzungserscheinungen zeigen können.

Cases und Hüllen schützen das iPhone

Wenn du dein iPhone vorsichtig behandelst, sollten solche Kratzer und Abnutzungserscheinungen die Seltenheit sein. Die Nutzung von Cases oder Hüllen ist durchaus sinnvoll, um Kratzer und Dellen zu vermeiden. Clear Cases lassen ein Blick auf die iPhone-Farbe zu, während robuste Hüllen etwas mehr auftragen. Apple hat eigene TechWoven-Cases im Sortiment, auch die Apple-Marke Beats bietet entsprechende Cases für die neuen iPhone 17-Modelle an. Wir haben ja schon einige Cases und Hüllen vorgestellt – schau gerne mal in unsere Artikel.

Fotos: Consomac.