Der Markt für Powerbanks, so dürfte man meinen, ist eigentlich komplett gesättigt. Von kleinen Notfall-Akkus für das iPhone als Schlüsselanhänger bis hin zu großen Klötzen, die 20.000 oder mehr Milliamperestunden an Kapazität aufweisen. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Farben, einige mit, andere ohne integriertes Ladekabel, und mit unterschiedlichsten Konfigurationen, was die Ladeanschlüsse angeht.

Wer auf diesem stark umkämpften Markt herausstechen will, braucht gute Argumente – oder ein sehr ungewöhnliches Design mit hervorragenden Leistungsdaten. Daher: Wer meint, auf dem Gebiet der Powerbanks schon alles gesehen zu haben, sollte sich die Sharge Shargeek 170 Powerbank (Amazon-Link) ansehen, die in den Farben Weiß und Grau/Gelb erhältlich ist und eine Kapazität von ganzen 24.000 mAh bei einem maximalen Output von 170 Watt liefert.

Das Besondere an der Sharge Shargeek 170 sind dabei nicht unbedingt die beiden gerade aufgelisteten Werte, sondern das sehr ungewöhnliche und futuristisch anmutende Design der Powerbank. Mein Nerd-Herz begann gleich zu jubilieren, als ich das Modell zum ersten Mal in einem YouTube-Video gesehen habe: Die Shargeek 170 setzt nämlich auf eine dreieckige Prismenform mit einem weißen oder dunkelgrauen Farbakzent sowie ein komplett transparentes Gehäuse. So lassen sich die Akkuzellen im Inneren oder auch die Platinen ansehen. Als extra Gimmick hat Sharge der Powerbank auch noch ein großes LED-Farbdisplay spendiert, auf dem man jederzeit die wichtigsten Zahlen und Werte ablesen kann.

Powerbank darf auch auf Flugreisen mitgenommen werden

Der Hersteller war so freundlich und hat mir die Shargeek 170 in der weißen Farbvariante und inklusive eines optional erhältlichen Transport- und Aufbewahrungs-Hardcases zugeschickt. Gleich nach dem Auspacken kommt der erste Wow-Effekt: Das transparente Gehäuse liegt aufgrund der abgerundeten Ecken großartig in der Hand, und unter dem durchsichtigen Kunstglas lässt sich je nach Seite der Powerbank jede Menge entdecken.

Mit Maßen von 16,5 x 6,3 x 6,0 cm und einem Gewicht von rund 680 Gramm passt die leistungsfähige Powerbank trotzdem in jeden Rucksack und das Reisegepäck. Bezüglich letzterem muss man sich auch bei Flugreisen keine Gedanken machen: Mit 86,4 Wh gibt es im Regelfall keine Probleme bei der Sicherheitskontrolle. Und auch gegen Wasser hat die Powerbank nichts: Das Gadget verfügt über eine Schutzklasse nach IP66 und ist damit staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt.

An einer Kopfseite der Shargeek 170 befinden sich die Anschlüsse der Powerbank: Hier gibt es sowohl zwei USB-C-Ports, als auch einen USB-A-Anschluss. Schließt man zwei Geräte an einen der USB-C- und den USB-A-Port an, liefert die Powerbank bis zu 140 Watt über USB-C, um so beispielsweise auch ein stromhungriges MacBook Pro problemlos aufladen zu können, der USB-A-Anschluss gibt dann 30 Watt aus, was für ein iPad oder ein Smartphone ausreicht. Werden die beiden USB-C-Ports benutzt, liefert der linke 100 Watt, der rechte 65 Watt. Und bei der Belegung aller drei Anschlüsse kommt man auf zwei Mal 65 Watt per USB-C sowie 30 Watt per USB-A.

Shargeek 170 wird binnen 20 Minuten auf 50 Prozent geladen

Die Powerbank selbst wird übrigens dank USB-C mit einer Eingangsleistung von bis zu 140 Watt binnen 20 Minuten auf 50 Prozent geladen, wenn man ein kompatibles Netzteil verwendet. Die in der Powerbank integrierten sechs Akkus sind auch für Elektrofahrzeuge geeignet und sollen selbst nach mehr als 800 Aufladungen noch eine Kapazität von über 80 Prozent behalten.

Darüber hinaus kommen bei der Shargeek 170 auch verschiedene Sicherheitsmechanismen zum Einsatz, um bedenkenlos verwendet werden zu können. So gibt es einen Über- und Unterspannungsschutz, einen Überhitzungs- und Kurzschlussschutz, ebenso wie einen Überstrom- und Überlastungsschutz. Sollte eine abnormale Temperatur festgestellt werden, warnt das Gerät auch über eine Meldung auf dem LED-Display. Auf letzterem wird auch die Zeit zum Aufladen der Powerbank, der Akkustand in Prozent sowie die Ein- und Ausgangsleistung angezeigt. Mit einem speziellen Niedrigstrom-Modus bietet die Shargeek 170 darüber hinaus ein sicheres und optimiertes Laden für für kleine Schwachstromgeräte wie Kopfhörer, Smartwatches oder Fitnesstracker bis zur vollen Kapazität.

Auch 240 Watt-Ladekabel ist mit an Bord

Sharge liefert für die Shargeek 170 Powerbank in der Verpackung neben einer kleinen Kurzanleitung in Papierform auch ein hochwertiges, stoffummanteltes USB-C-Ladekabel von etwa 1,5 Metern Länge und einer Leistung von 240 Watt mit, ebenso wie einen kleinen Transport-Zugbeutel aus weichem Mikrofaser-Stoff. Optional ist auch ein schwarzes Hardcase mit umlaufenden Reißverschluss zum Preis von 21,99 Euro im Webshop von Sharge erhältlich. Für viele dürfte allerdings der Transportbeutel bereits ausreichen, zumal das Hardcase etwas eng bemessen für die Powerbank samt Ladekabel ist.

Die Sharge Shargeek 170 Powerbank ist auf der Website des Herstellers in den beiden Farben Weiß und Grau/Gelb für jeweils 119 Euro erhältlich. Auch bei Amazon findet man das Modell, dort ist die graue Variante aber für vergleichsweise teure 166,13 Euro zu haben.