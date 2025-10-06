Reels als Startseite: Wird Instagram zu TikTok?

Instagram könnte sich schon bald noch stärker an TikTok annähern. Der Konzern testet aktuell ein neues Design, bei dem Reels zur Standardansicht beim Öffnen der App wird. Aktuell testet Instagram die neue Ansicht bei einer kleinen Nutzergruppe in Indien. Doch vieles spricht dafür, dass dieser Test bald für alle ausgerollt wird. Hier sind die wichtigsten Infos.

Reels statt Startseite: Das plant Instagram

Instagram-Chef Adam Mosseri hat auf Threads angekündigt, dass aktuell eine Änderung getestet wird, bei der Reels und Direktnachrichten (DMs) zu den ersten Tabs in der App werden – also zu dem, was man direkt nach dem Öffnen sieht.

„Reels und DMs haben in den letzten Jahren fast unser gesamtes Wachstum vorangetrieben“, so Mosseri. „Deshalb testen wir, sie zur neuen Startansicht zu machen. Fotos von Accounts, denen ihr folgt, bleiben weiterhin im Home-Tab und wer das neue Layout nicht mag, kann es wieder deaktivieren.“

Der Reels-Tab ist aktuell noch an vierter Stelle in der Navigationsleiste. Mit der neuen Reihenfolge würden Nutzer sofort Reels angezeigt bekommen, statt wie bisher den klassischen Feed mit Bildern und Stories.

Warum dieser Test viel mehr bedeutet

Auch wenn Mosseri betont, dass es sich nur um einen kleinen Test handelt, ist klar: Es steckt eine Strategie dahinter. Denn Reels ist nicht nur irgendein Feature, es ist Instagrams stärkste Waffe im Kampf gegen TikTok.

1. Reels sorgen für Wachstum

Instagram sieht Reels und DMs als Haupttreiber für das eigene Wachstum. Ein klarer Hinweis darauf, dass diese Formate bei den Nutzerinnen und Nutzern besonders gut ankommen.

2. Konkurrenzdruck durch TikTok

TikToks Startansicht ist seit jeher ein endloser Stream an Kurzvideos. Also genau das, was Instagram jetzt ebenfalls testet. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen. Wer mit TikTok mithalten will, muss sich anpassen.

3. Der iPad-Testlauf

Ein weiteres Indiz: Die neue Instagram-App fürs iPad hat bereits ein Reels-zentriertes Design. Reels stehen hier im Fokus, klassische Inhalte wie Fotos treten in den Hintergrund. Ein erster Vorgeschmack auf das, was bald auch auf dem iPhone kommen könnte?

Instagram: Vom Foto-Netzwerk zur Video-Plattform

Ob Instagram tatsächlich dauerhaft Reels zur neuen Startseite macht, hängt vom Feedback der Tester und Testerinnen ab. Aber: Alles deutet darauf hin, dass Meta fest entschlossen ist, Instagram weiter in Richtung Video- und Entertainment-Plattform zu entwickeln.

Der klassische Feed mit Bildern? Könnte schon bald nicht mehr die erste Anlaufstelle in der App sein.