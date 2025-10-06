Die Prime Deal Days stehen vor der Tür und Ugreen hat schon jetzt an der Preisschraube gedreht. Zwei neue Ladestationen mit Qi2-Support und 25 Watt Ladeleistung sind um 36 Prozent reduziert und kosten aktuell nur noch 89,99 Euro statt 139,99 Euro. Mit dabei: eine Ladestation für den Schreibtisch sowie eine praktische Version für unterwegs.

Ugreen MagFlow 3-in-1 Desktop-Ladegerät

Das Ugreen MagFlow 3-in-1 Desktop-Ladegerät (Amazon-Link) habe ich erst kürzlich in einem Review ausführlich vorgestellt. Mein Fazit: Es handelt sich um eine hochwertige Ladestation, die bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen kann. Die Verarbeitung ist gut, allerdings kommt relativ viel Kunststoff zum Einsatz. Auch das Ladepad für die Apple Watch, das sich per Knopfdruck ausfahren lässt, wirkt etwas hakelig.

Positiv: Das iPhone wird dank Qi2 mit bis zu 25 Watt schnell geladen und lässt sich im Hoch- oder Querformat platzieren. Mein Testergebnis: 88 von 100 Punkten. Alle Details findest du hier.

Mit einem 15-Euro-Gutschein und einem 20-Prozent-Rabatt-Coupon (einfach auf der Produktseite aktivieren) sinkt der Preis auf 89,99 Euro statt 139,99 Euro.

UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop-Charger 25W, Qi2 Zertifiziert,... Ultraschnelles 25W Schnellladen: Mit Qi2-Zertifizierung lädt das iPhone 16 Pro Max in etwa 30 Min. von 0% auf 50% und erreicht eine maximale...

Lade 3 Geräte gleichzeitig: iPhone, AirPods und Watch können alle gleichzeitig aufgeladen werden. Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch...

Ugreen MagFlow 3-in-1 Reiseladegerät

Wenn du es kompakter magst, lohnt sich ein Blick auf das Ugreen MagFlow 3-in-1 Reiseladegerät (Amazon-Link), das sich sogar zusammenklappen lässt. Da ich dieses Modell noch nicht testen konnte, kann ich keine persönlichen Eindrücke schildern. Mit Qi2 und 25 Watt Ladeleistung erfolgt die Aufladung aber auch hier besonders schnell. Zudem lassen sich sowohl die Apple Watch als auch die AirPods gleichzeitig laden.

Für unterwegs einfach zusammenklappen – fertig. Praktisch: Im Lieferumfang sind ein 45-Watt-Netzteil sowie ein USB-C-Kabel enthalten. Das gilt übrigens auch für das Desktop-Modell.

Auch hier gibt es auf der Produktseite zwei aktivierbare Coupons, sodass der Preis von 139,99 Euro auf 89,99 Euro fällt.