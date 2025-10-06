Disney+ kündigt frisches App-Design für iOS und Apple TV an

Bei Disney+ tut sich was: Der Streaming-Dienst bekommt in Kürze ein umfangreiches Redesign spendiert, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Apple TV. Und das aus gutem Grund: Die App wird künftig nicht nur Disney+ selbst, sondern auch Hulu und ESPN unter einem Dach vereinen. Da ESPN hierzulande nicht verfügbar ist, fällt dieser Bereich bei uns raus.

Aus „Star“ wird Hulu

Disney hat heute offiziell bestätigt, dass Hulu bald weltweit verfügbar sein wird. Damit ersetzt die Marke das bisherige internationale Branding „Star“. Im Zuge dieser Umstellung kündigte das Unternehmen auch eine neu gestaltete Disney+-App an, die sowohl optisch als auch funktional runderneuert wird.

Disney+ App: Das ist neu

Einige der angekündigten Neuerungen betreffen zunächst tvOS, sollen aber auch für iOS-Nutzer übernommen werden. Hier die Highlights:

Neue Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand : Hier findest du eine „Für dich“-Sektion, die dir personalisierte Empfehlungen anzeigt und dich da weiterschauen lässt, wo du zuletzt aufgehört hast – ganz ähnlich wie bei der Apple TV App oder dem überarbeiteten Netflix-Interface.

: Hier findest du eine „Für dich“-Sektion, die dir personalisierte Empfehlungen anzeigt und dich da weiterschauen lässt, wo du zuletzt aufgehört hast – ganz ähnlich wie bei der Apple TV App oder dem überarbeiteten Netflix-Interface. Eigene Tabs für Disney+, Hulu und ESPN : Welche Tabs angezeigt werden, hängt davon ab, was du abonniert hast. Praktisch: Wer ein Bundle nutzt, kann künftig gezielt einzelne Kataloge durchsuchen, ohne durch alles wischen zu müssen.

: Welche Tabs angezeigt werden, hängt davon ab, was du abonniert hast. Praktisch: Wer ein Bundle nutzt, kann künftig gezielt einzelne Kataloge durchsuchen, ohne durch alles wischen zu müssen. Neuer „Live“-Tab: In der Seitenleiste gibt es eine Live-Kategorie, die dich direkt zu 24/7-Streams oder laufenden TV-Inhalten bringt.

Mehr Übersicht und Personalisierung

Auch beim Thema Profile legt Disney nach: Sie werden künftig deutlich prominenter angezeigt, damit du immer weißt, mit welchem Account du gerade unterwegs bist. Dazu passend hat man auch den Empfehlungsalgorithmus verbessert, um Inhalte gezielter vorzuschlagen.

Außerdem neu:

Badge-Tags wie „Staffelfinale“, „Neue Serie“ oder „Neuer Film“

Poster im Kino-Stil, inspiriert von der Apple TV App

Hero-Karussell für prominente Videodarstellung

Markenreihen, die aktuelle Inhalte nach Marke sortieren

iOS-Widgets, um direkt vom Homescreen zu deinen Inhalten zu springen

Ausblick: Mobile-First-Erlebnisse geplant

Ein spannender Ausblick am Ende der Ankündigung: Disney plant für das kommende Jahr „Mobile-First“- und sogar „Mobile-Exklusive“ Inhalte. Konkrete Infos dazu gibt es noch nicht, aber es klingt so, als wolle Disney seine Streaming-Apps noch stärker auf mobile Nutzung ausrichten.