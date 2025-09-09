Belkin UltraCharge Pro: Neues 3-in-1-Ladegerät mit Qi2.2 ist jetzt verfügbar

Gegen Ende des vergangenen Monats hat der bekannte Zubehör-Hersteller Belkin gleich drei neue Ladelösungen für iPhone und Co. unter der Bezeichnung „UltraCharge“ vorgestellt, die über eine Zertifizierung für den neuen Qi2.2-Ladestandard verfügen. Mit Qi2.2 lassen sich kompatible Geräte wie die iPhone 16-Generation magnetisch mit bis zu 25 Watt Leistung aufladen. Alle drei neuen Ladestationen von Belkin verfügen als erste ihrer Art über diese Zertifizierung.

Nun gibt es eines der UltraCharge-Modelle, nämlich die Belkin UltraCharge Pro, eine magnetische 3-in-1-Ladestation für den Schreib- oder Nachttisch, auch im Handel zu kaufen. Laut Belkin ist die UltraCharge Pro „das schnellste und fortschrittlichste Produkt“ der neuen Serie. Die Ladestation, kann gleichzeitig ein iPhone, die Apple Watch und AirPods aufladen und bringt ein kompatibles iPhone dank Qi2.2 in nur 25 Minuten von 0 auf 50 Prozent, sowie die Apple Watch in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent.

Die 3-in-1 Ladestation bietet darüber hinaus einen beschwerten Standfuß mit Magnetfunktion zum Andocken mit einer Hand und eine magnetische Fläche, die bis zu 70 Grad verstellbar ist und sich im Hoch- und Querformat verwenden lässt. Zum Einsatz kommen hochwertige Materialien wie ein Finish aus Chrom und ein Standfuß mit Soft-Touch-Oberfläche aus Silikon. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 45-W-USB-C-Netzteil sowie ein 1,5 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, so dass es sich nach dem Auspacken direkt loslegen lässt.

Auch wir hatten bei Belkin nach entsprechenden Testexemplaren für die neuen UltraCharge-Ladelösungen angefragt und mittlerweile schon die UltraCharge Pro-Ladestation in schwarzer Farbvariante erhalten. Seit einigen Tagen steht das Gerät bei mir auf dem Schreibtisch und hat dort meine kompakte MagGo 3-in-1-Station von Anker (Amazon-Link) ersetzt, die ich je nach Tageszeit zum Aufladen meines iPhone 15 Pro, der AirPods Pro oder meiner Apple Watch Series 10 verwende.

Hochwertiges Ladezubehör im Lieferumfang enthalten

Mein schwarzes Exemplar der Belkin UltraCharge Pro wurde inklusive eines hochwertigen textilummantelten USB-C-auf-USB-C-Kabels von rund 1,5 Metern Länge in Gerätefarbe ausgeliefert und kommt darüber hinaus mit einem sehr kompakten 45 Watt-Netzteil daher. Dieses wurde in meinem Fall jedoch noch mit einem US-amerikanischen Stecker ausgeliefert, da ich offenbar ein sehr frühes Exemplar erhalten habe.

Meine ersten Eindrücke zum Belkin UltraCharge Pro sind absolut positiv: Das verwendete Material ist sehr hochwertig, und die Ladestation steht mit ihrem schweren Standfuß sehr stabil auf dem Schreibtisch, so dass auch ein einhändiges Entnehmen des iPhones keinerlei Probleme darstellt. Sowohl der Standfuß als auch die magnetische Ladefläche sind aus leicht gummiertem, matten Silikon gefertigt, so dass ein Abrutschen des iPhones oder der AirPods von den Ladepunkten deutlich erschwert wird.

Beim Auflegen von AirPods oder anderen kompatiblen Kopfhörern leuchtet am oberen Rand des Standfußes eine kleine weiße LED, um den Ladevorgang anzudeuten. Das ist zum einen sehr praktisch, wer aber nachts die eigenen AirPods auf dem Nachttisch laden möchte, könnte sich durch die LED gestört fühlen. Zudem ist der Standfuß aus gummiertem Silikon zwar für die Standfestigkeit und genaue Platzierung der AirPods äußerst hilfreich, zieht aber für dieses Material typisch auch sehr schnell jede Menge Staub an, der sich nur schlecht entfernen lässt.

Praktisch: Integrierter Lüfter und verstellbares iPhone-Ladepad

Umso praktischer ist dann die Ladefläche für das iPhone: Die kreisrunde Ladeplatte kann um bis zu 70 Grad verstellt werden, um so entweder im aufgestellten oder flachen Zustand ein iPhone aufzuladen. Auch hier ist das entsprechende Scharnier schwergängig, aber trotzdem gut zu bewegen. Das iPhone kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgelegt werden, bei letzterem lässt sich dann auch der Standby-Modus mit einer modularen Uhranzeige verwenden.

Wer ein Qi2.2-kompatibles iPhone, also die iPhone 16-Generation oder wohl auch die neuen iPhone 17-Modelle, besitzt, kann von der vollen 25 Watt-Ladeleistung profitieren. Mein iPhone 15 Pro unterstützt leider kein Qi2.2, so dass ich diesen Aspekt nicht ausprobieren konnte. Wer aber davon Gebrauch machen möchte, findet auf der Rückseite des Standfußes einen kleinen Schieberegler, mit dem eine aktive Kühlung des iPhone-Ladepads aktiviert werden kann. Denn: Einige Reviews bei YouTube haben bereits gezeigt, dass das Aufladen mit 25 Watt zu einer Wärmeentwicklung führen kann, die wiederum den Ladevorgang verlangsamt. Um alles aus dem Qi2.2-Standard herausholen zu können, sollte man daher den Lüfter aktivieren.

Die neue Belkin UltraCharge Pro 3-in-1-Ladestation ist ab sofort in den beiden Farben Schwarz und Sand zum Preis von 119,99 Euro bei Amazon erhältlich. Optional kann auch ein Prime-Versand für den nächsten Werktag in Anspruch genommen werden. Wir hoffen, in Kürze auch die ebenfalls von Belkin vorgestellte faltbare 3-in-1-Ladestation mit Qi2.2