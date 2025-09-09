Heute Abend wird Apple aller Voraussicht nach die neue Apple Watch Series 11 in verschiedenen Varianten vorstellen, möglicherweise auch eine neue Apple Watch Ultra 3. Wer nicht rund 450 Euro oder mehr für ein Apple-Wearable am Handgelenk ausgeben möchte, findet gerade bei Amazon ein sehr gutes Angebot für ein Konkurrenzprodukt: Der Aktivitätstracker Google FitBit Charge 6 (Amazon-Link) ist in drei verschiedenen Farbvarianten mit sattem Rabatt von 44 Prozent für nur jeweils 89 Euro zu haben.

Mittlerweile ist der Hersteller von Fitness- und Gesundheits-Produkten, FitBit, von Google übernommen worden. Im September 2023 wurde der Google FitBit Charge 6 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und damals zum Preis von 159,99 Euro in die Ladenregale gestellt. Wie schon beim Vorgänger, dem FitBit Charge 4, umfassen die Sensoren einen optischen Herzfrequenzmesser, einen Beschleunigungsmesser, integriertes GPS und GLONASS, einen SpO2-Sensor, einen Temperatursensor und „elektrische Mehrzwecksensoren“ für elektrodermale Aktivität (EDA) und EKG-Messungen zur Stressüberwachung und für erweiterte Warnungen zur Herzgesundheit.

Fitbit gab damals an, dass das Charge 6 die genaueste Herzfrequenzmessung seiner Fitnessarmbänder bietet, mit einer Verbesserung von bis zu 60 Prozent bei intensiven Aktivitäten wie HIIT, Spinning und Rudern. Das Gerät misst die Herzfrequenz einmal pro Sekunde während des Trainings und einmal alle fünf Sekunden außerhalb des Trainings.

Der Google FitBit Charge 6 kann darüber hinaus über Bluetooth mit bestimmten Fitnessgeräten gekoppelt werden, um die Herzfrequenz zu messen. Bei der Markteinführung gehörten dazu die neuesten Modelle von beliebten Marken wie NordicTrack und Peloton sowie Concept2 und Tonal. Google hat in dieser Hinsicht einiges aufzuholen: Apple Watches können schon seit langem über GymKit mit Fitnessgeräten verbunden werden, und Garmin verfügt über zahlreiches Zubehör, das über ANT Plus und Bluetooth gekoppelt werden kann.

Google Maps-Integration und Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen

Was Apps angeht, so verfügt der Charge 6 über Google Maps und Google Wallet. Mit ersterem lassen sich mit dem Charge 6 Abbiegehinweise vom Handgelenk aus anzeigen. Der Tracker ermöglicht auch die Steuerung von YouTube Music, allerdings handelt es sich hier eher um eine Fernbedienung als eine Onboard-Musiksteuerung, da es keine Offline-Wiedergabelisten unterstützt. Zudem wird ein YouTube Music Premium-Abonnement benötigt. Zudem können Anrufe, SMS und Benachrichtigungen vom iPhone gespiegelt werden.

Der Google FitBit Charge 6 verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und kann dank seines wasserabweisenden Gehäuses in einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine sechsmonatige Premium-Mitgliedschaft für ausführlichere Analysen, Video-Workouts, einen Tagesform-Index und mehr. Dazu stellt Google Armbänder in den Größen S und L zur Verfügung, ebenso wie ein Ladegerät.

Wer sich auch mit dem Google-System bei der Nutzung eines Aktivitätstrackers anfreunden kann, findet den Google FitBit Charge 6 aktuell mit 44 Prozent Rabatt für 89 Euro in den drei Farben Obsidian/Aluminium Schwarz, Coral/Aluminium Champagner Gold sowie Porcelain/Aluminium Silber bei Amazon inklusive eines kostenlosen Versands. Letzterer kann auch kostenlos am nächsten Werktag über Amazon Prime erfolgen.