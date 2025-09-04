Instagram ist jetzt für das iPad erhältlich

Lange angekündigt, endlich da: Instagram (App Store-Link) ist ab sofort für das iPad optimiert. Ab heute wird die neue Version ausgerollt und sie bringt einige spannende Features speziell für das größere Display mit.

Reels stehen im Mittelpunkt

Wer die App öffnet, landet direkt auf der Reels-Seite. Instagram setzt beim iPad-Design klar auf Bewegtbild. Stories finden sich wie gewohnt am oberen Rand der Benutzeroberfläche, Nachrichten werden ebenfalls unterstützt. Natürlich in einem übersichtlichen neuen Layout.

Neuer „Following“-Tab mit smarten Filtern

Ein echtes Highlight ist der neue „Following“-Tab, der gleich mehrere Filteroptionen bietet:

Alle : Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen Du folgst

: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen Du folgst Freunde : Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen Du folgst und die Dir ebenfalls folgen

: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen Du folgst und die Dir ebenfalls folgen Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen Du folgst, wobei die neuesten Beiträge zuerst angezeigt werden

Mehr Übersicht, weniger Taps

Die neue App nutzt den großen Bildschirm optimal: Weniger Klicks, mehr Übersicht.

Nachrichten und Benachrichtigungen lassen sich gleichzeitig anzeigen. Und wenn du Reels anschaust, kannst du Kommentare direkt darunter einblenden, ohne das Video zu unterbrechen.

Instagram für iPad jetzt laden

Endlich reagiert Instagram auf einen langjährigen Wunsch der Community. Die neue App bringt nicht nur das klassische Instagram-Feeling aufs iPad, sondern nutzt auch das größere Display sinnvoll aus. Besonders Reels-Fans dürften sich über die neue Benutzeroberfläche freuen.