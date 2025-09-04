Mophie Max Charging Stand: Schicker 2-in-1-Ladeständer für mehrere AirPods

Wer mehrere Apple-Kopfhörer gleichzeitig laden will, bekommt jetzt eine elegante Lösung von Mophie: Der Zubehörspezialist hat heute den Max Charging Stand vorgestellt – ein stylisches 2-in-1-Ladegerät, das speziell für die AirPods Max mit USB-C sowie für AirPods und AirPods Pro entwickelt wurde.

Der neue Max Charging Stand hält die AirPods Max aufrecht. Herzstück ist ein magnetischer USB-C-Ladedongle, der sich automatisch perfekt mit dem Anschluss der Kopfhörer verbindet. Damit nicht genug: Integrierte Magnete versetzen die AirPods Max beim Andocken automatisch in den Energiesparmodus. Das spart Akku und beschleunigt den Ladevorgang.

Zweite Ladefläche für AirPods & AirPods Pro

Neben dem Ladeplatz für die großen Over-Ears bietet der Max Charging Stand auch eine zweite Ladefläche, basierend auf der Qi-Technologie. Hier lassen sich AirPods oder AirPods Pro kabellos aufladen, vorausgesetzt, sie unterstützen Wireless Charging.

Stylisches Lade-Duo für Apple-Fans

Der Mophie Max Charging Stand ist nicht nur praktisch, sondern sieht auf jedem Schreibtisch oder Nachttisch auch richtig gut aus. Wer sowohl AirPods Max als auch normale AirPods besitzt, bekommt mit dem 2-in-1-Ständer eine clevere All-in-One-Lösung zum Aufladen – ohne Kabelsalat und mit smarter Technik im Hintergrund. Der Preis liegt bei 150 US-Dollar.