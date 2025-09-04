Yale Linus Smart Lock L2 Lite startet im Dezember für 139 Euro

Optisch sieht das neue Yale Linus Smart Lock L2 Lite nach einem neuen Premium Smart Lock aus, allerdings weist der Name darauf hin, dass gespart wurde. Ich durfte mir das Smart Lock schon einmal in einem Hands-On genauer ansehen und habe alle Details für euch.

Mit dem Yale Linus L2 Lite gehört lästiges Schlüsselsuchen der Vergangenheit an. Mit einem kurzen Klick auf den Button, öffnet oder schließt die Tür automatisch oder nach Verzögerung. Der längerer Tastendruck sorgt dafür, dass sich die Tür automatisch nach einer individuell einstellbarer Verzögerung verschließt. Also: Knopf drücken, Tür zuziehen, automatisch abschließen.

Und wer sich von außen der Haustür nähert, kann die Auto-Unlock-Funktion nutzen: Das Smart Lock erkennt über das Smartphone, dass du in der Nähe bist und öffnet die Tür automatisch. Besonders praktisch, wenn du keine Hand frei hast.

Einfaches und sicheres Zugangsmanagement

Mit dem Linus L2 Lite lassen sich digitale Schlüssel einfach per App vergeben, zum Beispiel für Familienmitglieder, Freunde oder Gäste. Darüber hinaus steht auch ein Keypad mit Fingerabdruck bereit. Die Yale Home App informiert dich außerdem per Push-Benachrichtigung, wer wann die Tür geöffnet hat.

Schnell montiert: Smart Lock wird auf existierenden Schlüssel gesteckt

Das schlanke, moderne Design passt an die meisten europäischen Türen und lässt sich ohne Bohren oder Spezialwerkzeug montieren. Die Yale Home App führt Schritt für Schritt durch die Installation.

Mit der optionalen Yale Wi-Fi Bridge kannst du dein Smart Lock auch von unterwegs steuern, den Zugriffsverlauf einsehen oder die Tür per App öffnen. Dank Thread und Matter-Unterstützung lässt sich das Linus L2 Lite nahtlos in Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Google Home, Alexa oder Samsung SmartThings integrieren.

Yale liegt viel wert auf Sicherheit

Das Schloss wird innen an der Tür angebracht und ist von außen nicht sichtbar – das macht es besonders diebstahlsicher. Zudem ist es mit modernster Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt damit niemand unbefugt Zugriff erhält.

Preis, Verfügbarkeit, Kurz-Fazit

Das Yale Linus Smart Lock L2 Lite ist ab dem 3. Dezember erhältlich und wird 139 Euro kosten. Yale hat sich für eine Lite-Variante entschieden, die zwar klein und kompakt ist, allerdings ohne Premium-Funktionen kommt. Das Gehäuse ist zum Beispiel aus Plastik, zudem wird es mit drei CR123-Akkus betrieben, die alle 6 Monate gewechselt werden müssen. Und die Spezialbatterien sind nicht günstig: 10 Stück kosten 15 Euro.