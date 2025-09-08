Die IFA 2025 in Berlin ist für die breite Öffentlichkeit noch bis morgen geöffnet. Unsere beiden IFA-Experten Freddy und Fabian sind hingegen nach einigen ereignisreichen Tagen in Berlin bereits wieder zuhause. Doch die Ankündigungen und Neuheiten bei der IFA reißen nicht ab: Auch der bekannte Actioncam-Hersteller Insta360 meldet sich mit einer speziellen Neuerscheinung.

Wie Insta360 bekanntgegeben hat, hat man während der gerade stattfindenden IFA die Insta360 Ace Pro 2 in einer neuen Limited Edition in Polarweiß („Arctic White“) enthüllt, „eine stilvolle Neuauflage der eistungsstarken 8K-Action-Cam in Zusammenarbeit mit Leica“, wie Insta360 berichtet. „Die neue Edition kombiniert minimalistisches Design mit professioneller Bildqualität und richtet sich an Creator, die sowohl auf Ästhetik als auch auf Leistung setzen.“

Die Ace Pro 2 Polarweiß setzt auch weiterhin auf die Hardware, die das ursprüngliche Modell unter Video-Fans, Vloggern und Content Creatorn beliebt gemacht hat. Mit 8K-Videos über den 1,3″-Sensor, dem Leica Summarit-Objektiv mit einer f/2,6-Blende und KI-Bildgebungs-Tools erhält man direkt von der Kamera kreative Ergebnisse für viele Anwendungsbereiche.

Darüber hinaus bietet die Kooperation mit Leica zusätzliche Vorteile: „Leicas charakteristische Farbtechnologie sorgt dafür, dass jedes Bild filmreif und lebensecht wirkt, wobei Ace Pro 2-User zusätzlich direkten Zugriff auf kamerainterne Leica Farbprofile haben“, erklärt Insta360. Fotos lassen sich mit einer Auflösung von bis zu 50 Megapixeln aufnehmen.

Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten

Die Ace Pro 2 ist zudem einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis 45°C und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 12 Metern. Ein optional erhältliches Tauchgehäuse ermöglicht sogar das Tauchen in bis zu 60 Meter tiefem Wasser. Zum Schutz der Hardware gibt es einen robusten Klappbildschirm und einen abnehmbaren Objektivschutz.

Der mitgelieferte 1.800 mAh-Akku der Actioncam verfügt über eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten und lässt sich innerhalb von 18 Minuten bis 80 Prozent, und in 47 Minuten komplett aufladen, so dass man schnell wieder einsatzbereit ist. Ist das Smartphone einmal ohne Saft, kann die Ace Pro 2 auch umgekehrt als Powerbank dienen.

Neben der neuen Insta360 Ace Pro 2 in Polarweiß werden auf der IFA auch eine Reihe neuer Zubehörteile vorgestellt, darunter eine Flip-Touchscreen-Blende, ein Black Mist-Filter und ein kompakter Mini-Akku-Griff. Der Verkaufsstart für alle Produkte erfolgt am heutigen 8. September 2025, die Ace Pro 2 Polarweiß Limited Edition ist über den Insta360 Store ( ) oder bei Amazon ( ) zu einem Preis ab 529,99 Euro erhältlich.

