Twelve South Curve Mini: Neuer Luxus-Ständer für das iPad

In einigen Situationen kann es durchaus angenehm sein, wenn man das iPad bequem aufstellen kann. Oftmals mit Hilfe einer Folio-Schutzhülle, die zu einem Ständer zusammengefaltet wird. Eine simple und praktische Lösung, die aber vielleicht nicht wirklich flexibel und meistens auch nicht wirklich stabil ist. Mit dem Twelve South Curve Mini gibt es nun eine weitere Option.

In den USA hat Twelve South den neuen iPad-Ständer jetzt auf den Markt gebracht, in den kommenden Wochen dürfte er dann auch bei uns in Deutschland landen. Einen ersten Ausblick auf das 49,99 US-Dollar teure Gadget wollen wir euch bereits jetzt bieten.

Der Twelve South Curve Mini ist in den drei Farben Dune, Slate und Coastal Blue erhältlich. „Curve Mini ist ein flach zusammenklappbarer Tablet-Ständer, den du überallhin mitnehmen kannst. Egal, ob du arbeitest, streamst oder zeichnest – er hebt dein Gerät um bis zu 15 Zentimeter an, damit du eine bessere Haltung einnehmen und bequemer schauen kannst, beschreibt Twelve South den Ständer, dessen Winkel und Höhe frei eingestellt werden können.

Hochwertige Verarbeitung und Stoffbeutel für Reisen

Der Curve-Ständer von Twelve South ist aus leichtem Aluminium gefertigt, verfügt über Präzisionsscharniere und Silikonpolster. Das Zubehör ist mit allen iPad-Modellen und vielen anderen elektronischen Geräten, wie etwa eBook-Reader, kompatibel. Um ihn mit auf Reisen zu nehmen, kann der Twelve South Curve Mini flach zusammengeklappt werden. Zudem ist ein kleiner Stoffbeutel im Lieferumfang enthalten.

Natürlich erfindet Twelve South das Rad mit diesem Ständer nicht neu. Eine ähnliche Funktionalität bieten auch die Produkte anderer Hersteller, wie etwa Ugreen mit seinem 21 Euro teuren Tablet-Ständer. Twelve South hat sich aber nicht für irgendein x-beliebiges Dropshipping-Produkt entschieden, sondern seinen eigenen Ständer gebaut. Optisch ist man da meiner Meinung nach in einer ganz anderen Liga unterwegs.