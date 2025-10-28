Neue Ugreen Powerbank mit Ladepuck und integriertem Kabel

Falls ihr noch eine recht kompakte Powerbank sucht, mit der ihr nahezu alle Apple-Geräte aufladen könnt, dann gibt es jetzt etwas Neues aus der Ugreen Nexode Serie. Der bekannte Hersteller hat eine neue Powerbank vorgestellt, die neben einem integrierten USB-C-Kabel für iPhone und iPad auch über einen Ladepuck für die Apple Watch verfügt.

Die neue „Ugreen Nexode 10000mAh Powerbank für iWatch“ kostet 69,99 Euro (Amazon-Link). Üblicherweise bietet der Hersteller Neuheiten immer mal wieder mit einem Rabatt an, hier ist das bisher noch nicht der Fall.

Die Powerbank hat Abmessungen von 2 × 5,8 × 2,8 Zentimeter und fasst 10.000 mAh. Das ist ausreichend, um iPhone und Apple Watch einmal locker aufladen zu können. Die verbleibende Kapazität wird auf einem kleinen Digitaldisplay an der Seite des Akkus angezeigt.

Zum Aufladen der Powerbank selbst oder für ein USB-C-Gerät steht ein integriertes Kabel zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Akku von Ugreen einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, über den auch Pass-Through-Laden möglich ist, sowie einen klassischen USB-A-Port. Und dann gibt es eben noch den Ladepuck für die Apple Watch. Der Einsatz am MacBook wird ein wenig durch die maximale Lade- und Entladeleistung von 30 Watt beschränkt, ist in Notfällen aber möglich.

UGREEN Nexode 10000mAh Powerbank für iWatch（5W），PD30W USB-C... 30W USB-C- und 5W iWatch-Aufladung：Unterstützt bidirektionales 30W PD-Schnellladen mit einem robusten integrierten USB-C-Kabel, das gleichzeitig...

Offizielles iWatch-Schnellladen: Mit einem offiziellen Ladegerät kann die iWatch 10 in 49 Minuten auf 50 % aufgeladen werden.

Die Alternative von Anker in vier Farben

Falls ihr eine kompaktere und aktuell auch etwas günstigere Lösung sucht, dann ist die Anker MagGo Powerbank ein interessanter Kandidat. Für 54,99 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr auch hier 10.000 mAh. Darüber hinaus bietet das Modell von Anker weitere Annehmlichkeiten, wie etwa einen ausklappbaren Apple Watch Ladepuck oder auch ein Display mit Leistungsdaten. Ich habe diesen kleinen Akku schon gerne mit auf Reisen genommen, um dann auch mal die Apple Watch bequem und ohne zusätzliches Ladekabel aufladen zu können. Klappt wunderbar.