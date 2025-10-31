SmartBox Organizer: Kleine App hilft beim Ordnungsmanagement

Bald beginnt die Vorweihnachtszeit und für die meisten geht dann auch die Suche nach der Weihnachtsdekoration los. Die verwahrt man ja zumeist in einer einschlägigen Kiste auf dem Dachboden oder im Keller. Wer noch andere Gegenstände gerne in Boxen organisiert und den Überblick über die Inhalte der einzelnen Boxen behalten möchte, sollte sich die App SmartBox Organizer (App-Store-Link) einmal genauer ansehen.

Das Prinzip von SmartBox Organizer ist simpel: Ihr packt eine physische Kiste mit, sagen wir, Spielsachen. Dann nummeriert ihr diese Box oder benennt sie, wie gewünscht. Öffnet im Anschluss die SmartBox-Organizer-App und legt dort eine virtuelle Version der Kiste an. Diese benennt oder nummeriert ihr identisch und fügt dann jeden einzelnen Gegenstand, den ihr in der Kiste verstaut habt, der Liste der enthaltenen Items hinzu.

Dazu müsst ihr einfach nur das entsprechende Wort in ein Freitext-Feld eingeben. Nehmt ihr den Gegenstand aus der Kiste, um ihn nicht mehr dort zu lagern, könnt ihr ihn mit einem Tippen auf das Papierkorbsymbol einfach löschen. Auch eine kurze Beschreibung des gesamten Inhalts und ein Foto von der Box lassen sich hinterlegen.

Sucht ihr nun nach einem bestimmten Gegenstand, könnt ihr einfach in der Suchzeile den Begriff eingeben. Dann zeigt euch die App, in welcher Box der Gegenstand zu finden ist – sodass ihr nur noch eine, nämlich direkt die richtige, Kiste öffnen müsst, um den gewünschten Gegenstand herauszunehmen.

Ich habe ja auch so ein, zwei – okay, vielleicht auch drei, vier Kartons auf dem Dachboden, in denen „alles mögliche“ verstaut ist. Was genau sich alles darin befindet, kann ich nicht zweifelsfrei sagen. Darum halte ich SmartBox Organizer für eine App, die tatsächlich nützlich ist. Auch mit Blick auf Inhalte von Schränken und Schubladen könnte man sie ja verwenden.

Vollversion nur per Abo

Schade ist allerdings, dass man für das unbegrenzte Anlegen von Boxen ein Abo abschließen muss. Das kostet 5,99 Euro pro Monat bzw. 59,99 Euro pro Jahr. Wer die kostenlose Version nutzt, kann maximal drei Boxen anlegen. Für 1,99 Euro im Monat bzw. 22,99 Euro pro Jahr könnt ihr zehn virtuelle Boxen befüllen. Wer SmartBox Organizer ausprobieren will, kann die App kostenlos im App Store laden.