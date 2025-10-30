Dreame: Pre-Sale zum Black Friday bietet bis zu 800 Euro Rabatt auf Bestseller

Auch wenn das große Rabatt-Event, der Black Friday, erst am letzten November-Wochenende stattfindet, wartet das bekannte Unternehmen für intelligente Haushaltsgeräte, Dreame, schon jetzt mit einigen spannenden Angeboten auf. Zum Auftakt der Weihnachtssaison bietet Dreame exklusive Pre-Sale-Angebote mit Rabatten von bis zu 900 Euro auf eine breite Auswahl an Bestseller-Produkten.

„Von innovativen Saugrobotern und Nass- und Trockensaugern über leistungsstarke Haartrockner bis hin zu fortschrittlichen Rasenmähern – diese Early-Bird-Angebote sind ein Muss für alle, die ihr Smart Home noch vor dem offiziellen Black Friday aufrüsten möchten.“

Mittelklasse-Roboter: Dreame L40s Pro Ultra Black

Den Anfang macht der Saug- und Wischroboter L40s Pro Ultra Black, ein Gerät aus der Mittelklasse, der mit einer Saugleistung von 19.000 Pa und einer HyperStream-Bürste für eine gründliche Reinigung aufwartet. Dank des EasyLeap-Systems überwindet er Hindernisse bis zu 40 mm mühelos, während die KI-gestützte Nachreinigung perfekte Ergebnisse garantiert – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Zu den weiteren Features des Saug- und Wischroboters gehören selbstreinigende und ausfahrbare Wischmopps, ein PowerDock zum Aufladen, zur Schmutzverwahrung und Reinigung der Wischmopps, eine Hindernisvermeidung für mehr als 180 Objekte und eine Sprachsteuerung. Normalerweise kostet der Dreame L40s Pro Ultra Black im Onlinehandel 899 Euro, während Dreames Pre-Sales ist das Modell zwischen dem 28. Oktober und dem 9. November 2025 bei Amazon zum Preis von 629 Euro zu haben.

Angebot dreame L40s Pro Ultra Saugroboter, selbstreinigende Wischmopps, 19.000 Pa Saugkraft,... Das Upgrade des L40 Ultra, Erweiterte Version des L40 Ultra

Saugt kleinste Staubpartikel und grobe Verschmutzungen leise mit 19.000 Pa auf: Ausgestattet mit dem TurboForce-Hochgeschwindigkeitsmotor der sechsten...

Saubere Böden: Der Dreame H12 Pro FlexReach

Der H12 Pro FlexReach ist ein Nass- und Trockensauger, der mit einem 180° flachen Design eine mühelose Reinigung auch unter Möbeln ermöglicht. Er bietet 18.000 Pa Saugleistung, einen TangleCut-Abstreifer, eine Doppel-Kantenreinigung und eine 90 °C-Schnelltrocknung in nur 5 Minuten – für streifenfreie Sauberkeit in einem Durchgang.

Der Normalpreis des Dreame H12 Pro FlexReach liegt bei 349 Euro, während des Pre-Sale-Events des Herstellers kann der Nass- und Trockensauger jedoch mit 100 Euro Rabatt für 249 Euro, unter anderem bei Amazon, erworben werden. Auch bei diesem Produkt gilt das Angebot zwischen dem 28. Oktober und dem 9. November 2025.

Angebot dreame H12 Pro FlexReach Nass- und Trockensauger, Flaches 180°-Design, Trocknung in... 【180°-Reichweite mit flachem Design und uneingeschränkter Saugkraft】Dank des flachen 180°-Designs des Staubsaugers können Sie unter Möbeln...

【Selbstreinigung bei hohen Temperaturen und Schnelltrocknung】Nach der Selbstreinigung mit Heißwäsche bei 90 °C rotiert die Bürste mit hoher...

Effiziente Rasenpflege: Dreame A1 Pro

Auch einen Mähroboter hat Dreame während der Rabattaktion im Angebot: Der Dreame A1 Pro nutzt OmniSense 3D-Sensoren, um den Garten präzise zu kartieren und täglich bis zu 1.000 m² zu mähen. Seine 3D-omnidirektionale Hindernisvermeidung erkennt Objekte in bis zu 40 Metern Entfernung, während ein Regensensor für unterbrechungsfreien Betrieb sorgt. Die Steuerung und Einstellungen erfolgen bequem über die Dreamehome-App.

Im Lieferumfang des mit Offroad-Reifen ausgestatteten Dreame A1 Pro enthalten ist auch eine kleine Garage, damit der Mähroboter wettergeschützt im Garten auf Standby untergebracht werden kann. Der Normalpreis des Dreame A1 Pro liegt bei 1.599 Euro, derzeit gibt es das Modell mit 34 Prozent Rabatt für 1.148 Euro bei Amazon zu kaufen.

Angebot dreame Mähroboter A1 Pro und Garage, Drahtloser Umfang Mähroboter, 2000m², App... Schnellere, kabellose Einrichtung von Begrenzungen: Mit der OmniSense-Technologie können Sie Ihren Rasen ganz einfach kartieren und die verschiedenen...

Intelligentes, intuitives Bereichsmanagement: Rasenmähen ist hiermit ein Kinderspiel. Sie müssen die Gartenpflege nicht mehr Schritt für Schritt...

Noch mehr Schnäppchen

Darüber hinaus bietet Dreame noch weitere Produkte mit Vergünstigungen an, die wir nachfolgend in aller Kürze auflisten.

Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei?