Anker Solix: Daten-Export als CSV-Datei jetzt möglich

Erst gestern habe ich euch einen kleinen Erfahrungsbericht geschildert: Was muss man beachten, um ein zweites Balkonkraftwerk ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen? Aktuell bin ich sehr glücklich mit meiner Installation, vor allem die Ankre Solix Solarbank 3 Pro läuft absolut problemlos. Genau wie bereits die zweite Generation im vergangenen Jahr, hier gibt es wirklich nichts zu meckern.

Und auch in Sachen Software bleibt Anker weiter am Ball. Mit dem jüngsten Update auf Version 3.13.0 bietet die Anker-App einen Export der Solar-Daten als CSV-Datei. Das dürfte vor allem dann praktisch sein, wenn ihr die Daten außerhalb der Anker-App sammeln und analysieren wollt. Möglicherweise wollt ihr die Daten des Balkonkraftwerks ja mit denen einer weiteren Anlage zusammenführen.

So erstellt ihr in der Anker-App eine CSV-Datei mit Statistiken

Die neue Option hat sich auf der Startseite der Anker-App versteckt. Scrollt dort einfach ein bisschen nach unten, bis ihr unter der aktuellen Energiebilanz des Tages die Schaltfläche „Daten exportieren“ entdeckt. Im darauf folgenden Menü könnt ihr den Zeitraum wählen, hier stehen die letzten zwei Jahre zur Auswahl. Ihr könnt natürlich auch ganz gezielt einen Monat oder eine Woche auswählen.

Im Anschluss erstellt die App automatisch eine CSV-Datei und öffnet dann das Teilen-Menü. Hier könnt ihr die Datei speichern, mit einer App öffnen oder per AirDrop an euren Mac senden. Dort öffnet ihr sie dann mit einer Anwendung wie Numbers oder Excel.

In der CSV-Datei legt Anker Solix neben dem Datum die folgenden Spalten an:

Eigenverbrauch (kWh)

Verbrauch über Smart Plug (kWh)

Netzimport (kWh)

Netzstrom zu Haushalt (kWh)

Netzstrom zu Speicher (kWh)

Solarstrom zu Haushalt (kWh)

Solarstrom zu Speicher (kWh)

Speicherladung (kWh)

Speicherentladung (kWh)

Speicher zu Haushalt (kWh)

Genutzte Solarenergie (kWh)

Gesamte Solarstromerzeugung (kWh)

Solarstrom‑Einspeisung (kWh)

Solarbank 3 E2700 Pro – Gesamterzeugung (kWh)

Solarbank 3 E2700 Pro – PV1‑Erzeugung (kWh)

Solarbank 3 E2700 Pro – PV2‑Erzeugung (kWh)

Solarbank 3 E2700 Pro – PV3‑Erzeugung (kWh)

Solarbank 3 E2700 Pro – PV4‑Erzeugung (kWh)

CO₂‑Reduktion (kgCO₂/kWh)

Je nach vorhandener Solarbank können die Datensätze natürlich ein wenig variieren, nicht jedes Balkonkraftwerk von Anker Solix hat ja vier PV-Eingänge. Ebenso scheint es noch keine Unterstützung für Systeme mit dem Powerdock zu geben.

Ich persönlich nutze für die Übersicht der Daten Clever-PV. Beide Balkonkraftwerke sind mit einem eigenen Shelly Plug ausgestattet, zudem verwende ich einen Shelly Smart Meter. Mit den CSV-Daten von Anker könnte man sogar noch ein bisschen mehr anfangen, da hier ja auch die einzelnen PV-Module oder Smart Plugs beachtet werden.