Hausverbrauch messen mit dem Shelly Pro 3EM

Um nach der Installation meines Balkonkraftwerks den Stromverbrauch in meinem Haus messen zu können, habe ich bisher auf den Powerfox Poweropti gesetzt. Eine sehr einfach zu installierende Lösung, die auch ohne Fachkraft am Zähler angebracht werden kann. Die Lösung von Powerfox funktioniert mit vielen, aber eben nicht mit allen Zählern.

Und genau das ist mir zum Verhängnis geworden. Nachdem ich mein Balkonkraftwerk bei den Stadtwerken angemeldet hatte, wurde einige Monate später der bereits vorhandene digitale Zähler gegen einen Zwei-Wege-Zähler ausgetauscht. Vermutlich ein Teilchen aus der Steinzeit, denn über den optischen Ausgang kann hier nur alle 15 Minuten der Zählerstand ausgelesen werden. Mit dem Powerfox den Stromverbrauch messen – keine Chance.

Aus diesem Grund war ich zur Umrüstung gezwungen und habe mich für den Shelly Pro 3EM entschieden. Ein Strommessgerät für drei Phasen, das direkt auf der Hutschiene im Sicherungskasten installiert wird. Das heißt auch: Ich konnte und wollte die Installation nicht selbst durchführen, sondern habe das einem professionellen Elektriker überlassen.

Für den Elektriker war die Installation des Shelly Pro 3EM natürlich keine große Hürde, insbesondere weil er nicht einmal irgendwelche Stromleitungen abklemmen musste. Der Shelly misst den Strom auf allen drei Phasen über Klappstromwandler, die einfach über die Leitungen geklemmt werden. Zusammen mit ein paar zusätzlichen Sicherungen war die Installation eine Sache von weniger als einer halben Stunde.

Die Integration in die Shelly-App und andere Lösungen

Direkt danach wird der Shelly Pro 3EM per Bluetooth in der Shelly-App gefunden und kann mit dem heimischen WLAN verbunden werden. Alternativ gibt es auch einen LAN-Anschluss, falls ihr eine kabelgebundene Verbindung zu eurem Netzwerk bevorzugt.

In der Shelly-App kann man dann auf die aktuellen Messwerte zugreifen. Außerdem können Verbrauchsstatistiken abgerufen werden, die selbst bei einem kurzzeitigen Ausfall des WLANs oder Internets immer vollständig bleiben. Der Shelly Pro 3EM speichert die Messwerte für 60 Tage, so dass sie auch nach einem Ausfall noch in die Cloud geladen werden können, falls ihr das möchtet.

Alternativ bietet sich auch eine Integration in andere Systeme an. Profis können beispielsweise auf den beliebten Home Assistant greifen. Ich persönlich setze auf den Online-Dienst Clever-PV, der ja seit einigen Wochen auch eine eigene App anbietet und die Messdaten meiner Meinung nach recht übersichtlich darstellt. Zudem kann ich hier auch direkt die Messdaten meines Balkonkraftwerks, das an eine Shelly-Steckdose angeschlossen ist, integrieren.

Nicht nur der Hausverbrauch kann gemessen werden

Mit dem Shelly Pro 3EM können natürlich noch ganz andere Dinge angestellt werden, als den Hausverbrauch zu messen. Im Prinzip kann das kleine Teil an alle dreiphasigen Verbraucher oder Erzeuger angeschlossen werden. Denkbar wäre beispielsweise auch eine Installation hinter einer älteren Photovoltaik-Anlage, die vielleicht noch nicht über einen smarten Wechselrichter mit App-Anbindung verfügt.

Kaufen könnt ihr den Shelly Pro 3EM beispielsweise bei Proshop.de, dort kostet das Strommessgerät aktuell 138,50 Euro.