Erster Eindruck: Powerfox Poweropti liest den Stromverbrauch aus

Anfang der Woche habe ich mich ausführlich mit dem Thema Balkonkraftwerke beschäftigt, immerhin hat Anker zwei neue Modelle vorgestellt, bei denen alles enthalten ist: Solarmodule, Halterungen, Wechselrichter und eine smarte Anbindung. Nur ist das bei einer steckerfertigen PV-Anlage ja so: Alles, was man nicht selbst verbraucht, schenkt man dem Netzbetreiber.

Die maximale Ausbeute einer Solaranlage gibt es bei einer Ausrichtung nach Süden in der Mittagszeit. Möglicherweise zu einer Zeit, während Zuhause ohnehin nicht viel los ist und kaum elektrische Geräte genutzt werden. Vielleicht kann man den Eigenbedarf steigern, wenn man eines der Module anders ausrichtet, etwa nach Westen.

Das ist der Powerfox Poweropti

Um herauszufinden, zu welcher Zeit bei uns im Haus Strom verbraucht wird, habe ich mir ein Stromzählerauslesegerät bestellt und auch schon installiert. Entschieden haben ich mich für den Poweropti des deutschen Herstellers Powerfox, der bei Amazon schon für unter 100 Euro zu haben. Aber Achtung: Es gibt drei verschiedene Modelle.

Schau am besten einmal in diese Whitelist nach eurem Stromzähler-Modell. So könnt ihr schnell feststellen, ob dieser mit dem Poweropti PA201901, dem Poweropti PA201902 oder dem Poweropti+ PB202001 kompatibel ist. Bei meinem Zähler von Iskra ist die Wahl auf den PA201901 gefallen.

Die Installation ist wirklich absolut einfach. Ich konnte den Poweropti von Powerfox einfach auf die LED- oder IR-Diode des Stromzählers stecken. Die Stromversorgung erfolgt via Micro-USB und einem mitgelieferten Netzteil, ihr benötigt in der Nähe des Zählers als eine freie Steckdose. Obendrauf gibt es eine WLAN-Antenne, die man außerhalb des Zählerschranks auf Metall befestigen kann.

In der Powerfox-App wird der Poweropti nach erfolgter Registrierung per QR-Code hinzufügt und zeigt dort den aktuellen Stromverbrauch sowie eine Historie an. Füttert man die App mit weiteren Details rund um den Stromtarif, werden auch die tatsächlichen Kosten und nicht nur der reine Verbrauch angezeigt. Wichtig zu wissen: Der Service funktioniert Cloud-basiert und ist drei Jahre lang kostenlos. Danach bezahlt man bis zu 8,99 Euro pro Jahr – eine überschaubare Summe.

Was kann man mit den Daten anfangen?

Mir geht es in den nächsten Wochen zunächst einmal um die Frage, wie sich unser Stromverbrauch über den Tag hinweg verteilt. Was ich bereits herausfinden konnte: Unser großer Kühlschrank und etliche Standby-Geräte, viele davon aus dem Smart Home Segment, sorgen für eine Grundlast von rund 250 Watt.

Was mir die Sache erschweren wird, ist unser Plugin-Hybrid. Dieser wird natürlich immer an die Steckdose gesteckt, sobald er in der Garage abgestellt wird. Vielleicht ist das aber auch eine Chance, den Strom aus meinem künftigen Balkonkraftwerk möglichst effektiv zu nutzen und das Auto vorrangig zur Mittagszeit zu laden.

Die gemessenen Daten werden in der Powerfox-App jedenfalls ziemlich übersichtlich dargestellt, auch wenn das Design der Anwendung nicht unbedingt den Richtlinien von Apple entspricht. Immerhin: Ein einfacher CSV-Export ist genau so möglich wie eine Integration in SmartThings, Home Connect Plus, OpenHAB3 oder Home Assistant.

Falls ihr mehr über euren Stromverbrauch erfahren möchtet und mit den gesammelten Daten möglicherweise etwas anfangen könnt, dann schaut euch den Powerfox Poweropti auf jeden Fall an. Ich bin schon gespannt, welche Vorteile sich damit im Zusammenspiel mit einem Balkonkraft nutzen lassen. In einigen Monaten werde ich dann auf jeden Fall noch einen weiteren Artikel rund um das Stromzählerauslesegerät folgen lassen.