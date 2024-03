3D Scanner: Neue iPhone-App zum Erzeugen von 3D-Modellen

Wenn ihr euch für Augmented Reality interessiert und nach einem einfachen Weg sucht, reale Gegenstände in 3D-Modelle zu verwandeln, dann könnte die App „3D Scanner“ (App-Store-Link) etwas für euch sein. Mit der aus deutscher Entwicklung stammenden Anwendung könnt ihr ganz einfach ein gewünschtes Objekt mit der iPhone-Kamera scannen und daraus dann ein 3D-Modell errechnen lassen.

Der 3D Scanner ermöglicht es euch, Objekte zu scannen und als 3D-Modelle zu verwahren. Dabei sollen die Objekte besonders naturgetreu erfasst werden. Die Bedienung der App ist simpel, sodass auch Anfänger schnell und einfach ihre gewünschten Objekte scannen können.

Entwickler Martin Lexow nimmt außerdem eure Privatsphäre sehr ernst und hat die App so programmiert, dass alle Berechnungen direkt auf eurem Gerät stattfinden. Ebenso braucht es keine bestehende Internetverbindung, um die App nutzen zu können. Sie funktioniert vollständig offline.

Pro-Version bietet viele weitere Funktionen

Entscheidet ihr euch für die Pro-Version, könnt ihr unter anderem eine unbegrenzte Anzahl von Objekten scannen und speichern und die generierten Modelle als USDZ-Dateien exportieren. Außerdem können die erfassten Objekte im Augmented-Reality-Feature in eure aktuelle Umgebung eingebunden werden. Auch eine Share-Funktion ist in der Pro-Version enthalten.

Kostenlos laden, Pro-Version im Abo

Den 3D Scanner könnt ihr kostenlos laden und ausprobieren. Wollt ihr alle Pro-Funktionen freischalten, kostet euch das monatlich 0,99 Euro bzw. 9,99 Euro pro Jahr. Für den Betrieb braucht ihr ein iPhone mit LiDAR-Scanner, also ein iPhone Pro oder Pro Max, und iOS 17 oder neuer. Der 3D Scanner ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprachversion verfügbar.