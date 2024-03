Apple deutet KI-Ankündigungen für iOS 18 auf der WWDC 2024 an

Gestern Abend hat Apple angekündigt, dass die WWDC 2024 zwischen dem 10. und 14. Juni stattfinden wird. Wie in jedem Jahr wird die Entwicklerkonferenz mit einer spannenden Keynote eröffnet, bei dem Apple erstmals Einblicke in die Entwicklung von iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und Co gewährt. Wie wir schon wissen, liegt ein großer Fokus auf Künstlicher Intelligenz, das wurde unter anderem vom Apple-Chef Tim Cook höchstpersönlich bestätigt.

Die Wörter AI und Artificial Intelligence werden die Keynote sicherlich dominieren und Apples Marketing-Chef Greg Joswiak hat diesen Umstand noch einmal in einem Tweet untermauert, allerdings eher durch die Blume. Seine Worte lauten „It’s going to be Absolutely Incredible“, wobei er die letzten beiden Wörter mit einem anfänglichen Großbuchstaben geschrieben hat, was grammatikalisch eigentlich falsch ist. Nimmt man die beiden Anfangsbuchstaben, ergibt sich allerdings die Abkürzung AI.

iOS 18 mit KI-Funktionen

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz im iPhone, iPad und Co ist unumgänglich. Die Konkurrenz schläft nicht und Firmen wie Microsoft und Samsung bieten schon längst entsprechende Funktionen an, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.

Im November hat Tim Cook gesagt, dass Apple „ziemlich viel“ Arbeit in das Thema Künstliche Intelligenz steckt und es wird erwartet, dass die kommenden Betriebssystem diverse KI-Funktionen integrieren. Dadurch könnte auch Siri besser werden und zur Konkurrenz aufholen.