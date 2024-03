iPhone schnell aufladen: Amegat verkauft Qi2 Ladepad für nur 15,99 Euro

Der Markt für Qi2 Ladegeräte wächst nur langsam, jetzt zeigt sich aber ein einfaches Ladepad der Marke Amegat, dass mit Qi2 für nur 15,99 Euro (Amazon-Link, nur für Prime-Miglieder, sonst 19,99 Euro) verkauft wird. Der Hersteller Amegat verkauft sonst Powerbanks und Netzteile, ist aber zumindest in unserer Berichterstattung noch nie aufgetaucht.

Das Ladepad mit dem vollen Namen Amegat MagFusion Aura legt ihr einfach auf die Rückseite des iPhones und könnt euer Gerät mit 15 Watt schnell mit Storm versorgen. Während andere Hersteller ein fest integriertes Kabel anbieten, gibt es bei der Amegat-Lösung einen USB-C Anschluss und ihr könnt optional auch ein anderes oder gar längeres USB-C Kabel einsetzen. Im Lieferumfang ist sogar schon ein 150 Zentimeter langes Kabel dabei. Weist das Kabel einen Defekt auf, müsst ihr nicht das ganze Ladegerät wegschmeißen oder tauschen, sondern nur das Kabel. Ein Netzteil ist jedoch nicht mit dabei, hier müsst ihr ein Charger mit mindestens 20 Watt selbst organisieren – oder aus eurer Schublade zaubern, in der ihr allerhand Kabel und Netzteile aufbewahrt. Die gibt es doch in jedem Haushalt, oder?

Mit Qi2 besonders schnell aufladen

Mit 7 Millimeter ist das Amegat Ladepad besonders dünn, die 47 Gramm fallen kaum auf und das iPhone liegt samt Ladepad immer noch sehr gut in der Hand. Da ihr den Ladepuck um 360 Grad drehen könnt, lässt sich das Kabel immer an der Stelle herausführen, an der es nicht stört. Außerdem ist der USB-C Port am iPhone frei und im Hochformat bohrt sich der Stecker bei Benutzung nicht in eure Hand.

Das Qi2 Ladepad von Amegat bietet ein Aluminiumlegierung und sieht optisch einfach aus. Eigentlich müsst ihr für das Ladegerät 25,99 Euro bezahlen, aktuell könnt ihr aber für günstige 15,99 Euro zuschlagen. Und das ist für ein Qi2 Ladegerät ziemlich günstig, Anker möchte für seinen Ladepuck mindestens 25 Euro haben, Zens und Hama verlangen sogar 40 Euro.

Angebot 89 Bewertungen AMEGAT Magnetisches kabelloses Ladegerät, Qi2-zertifiziert 15W ultraschnell... 【Qi2 Zertifiziertes Laden】 Das magnetische kabellose Ladegerät von AMEGAT wurde speziell für die iPhone 12, 13, 14, 15 Serie entwickelt und...

【Quick Snap to Charge】Verfügt über ein ultradünnes und schlankes Design mit eingebauten starken Magneten für mühelose und präzise...