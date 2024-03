Robin ProLine HD: Neue Video-Türklingel mit HomeKit Secure Video

Wir in der Redaktion setzen auf die smarte Video-Türklingel von Aqara, die HomeKit sowie HomeKit Secure Video unterstützt. Mit 119 Euro ist die Türklingel erschwinglich, in den letzen Tagen wurde die Klingel sogar für nur 94,99 Euro angeboten. Wenn ihr euch für die Aqara G4 interessiert, klickt euch gerne in unseren Testbericht. Jetzt möchte ich aber zur neuen Robin ProLine HD überleiten, eine neue Full-HD Video-Türklingel, die ebenfalls mit HomeKit und HomeKit Secure Video ausgestattet ist.

Das niederländische Unternehmen Robin Telecom Development hatte schon 2018 eine erste Video-Türklingel mit HomeKit präsentiert, die neue Robin ProLine HD ist als Neuauflage zu verstehen und bietet Full-HD 1080p-Videoqualität, eine 13 Megapixel-Kamera sowie ein Ambientbeleuchtungsdesign. Mit Apple HomeKit gibt es Funktionen wie die Gesichtserkennung, Videoverschlüsselung und synchronisierte Benachrichtigungen auf allen Apple-Geräten.

Hochwertiges Aluminium und viele Farben

Die smarte Robin ProLine HD Video-Türklingel ist aus hochwertigem eloxiertem Aluminium hergestellt und ihr könnt aus 25 Farbvarianten erhältlich währen, unter anderem Mitternachtsschwarz, Space Gray, Arktissilber, Sonnenuntergangsgold und Abendbronze. Gleichzeitig könnt ihr die Klingel personalisieren und gravierte Rufknöpfe mit Name bestellen. Ihr könnt dabei zwischen einer Oberflächen- oder Einbauoption wählen, um die Türklingel nahtlos in die architektonische Umgebung zu integrieren.

Für HomeKit Secure Video benötigt ihr einen iCloud-Speicherplan, mindestens mit 50 GB. Optisch ist die Video-Türklingel von Robin schön, die Auswahl an Farben groß und die Qualität mit Aluminium hoch. Die Robin ProLine HD ist aber deutlich teurer als die Lösung von Aqara und kostet 1.497 Euro, weitere Extras wie eine Gravierung kommen noch on top. Vorbestellungen über den Hersteller-Shop sind möglich, die Auslieferung erfolgt ab Mitte April.