Aqara Smart Video Doorbell G4 mit HomeKit Secure Video im Test

Im März hat Aqara die Smart Video Doorbell G4 auf den Markt gebracht. Ausgestattet mit zahlreichen spannenden Funktionen und einem äußerst attraktiven Preis. 129,99 Euro (Amazon-Link) werden fällig, wenn die Türklingel denn mal lieferbar ist. Sofort bestellen könnt ihr beispielsweise bei Proshop.de – dort aktuell für 119 Euro plus 4,99 Euro Versand. Was euch genau erwartet und wie der Vergleich mit meiner bisherigen Türklingel ausfällt, das lest ihr in diesem Testbericht über die Aqara Smart Video Doorbell G4.

Bisher im Einsatz: Die Nest Hello von Google

In den letzten Jahren habe ich auf die Nest Hello von Google gesetzt. Sie nutzt im Gegensatz zu ihren Nachfolgern nicht die Google Home App, sondern die aus meiner Sicht deutlich bessere und funktional ausgereiftere Nest-Anwendung. Bislang war ich sehr zufrieden mit der Türklingel, die sogar den vorhandenen klassischen Gong betätigen kann.

Einen Nachteil gibt es bei der Nest Hello allerdings: Um Aufnahmen auch später ansehen zu können, ist ein Cloud-Abonnement notwendig, das 5 Euro pro Monat kostet. Für eine lückenlose Aufnahme werden sogar 10 Euro pro Monat berechnet. Da kommt über die Jahre also schon etwas zusammen.

Keine Abo-Kosten bei der Aqara Smart Video Doorbell G4

Ganz anders sieht es bei der smarten Türklingel von Aqara aus. Hier gibt es gratis vom Anbieter einen ereignisbasierten Cloud-Speicher für bis zu sieben Tage. Noch besser allerdings: In den Klingel-Repeater kann eine Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB Speicher eingelegt werden. Damit ist eine lückenlose Aufnahme für rund einen Monat möglich, danach werden die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben.

Das sind aber nicht die einzigen Möglichkeiten zur Speicherung der Aufnahmen. Denn die Aqara Smart Video Doorbell G4 unterstützt nicht nur HomeKit, sondern auch HomeKit Secure Video. Mit einem kostenpflichtigen iCloud-Plan können verschlüsselte Ereignis-Aufnahmen auch bei Apple in der iCloud gespeichert werden. Die HomeKit-Integration selbst ist in der Apple-Welt natürlich eine richtig tolle Sache.

Diese Vorteile gibt es dank HomeKit-Anbindung

Wenn ihr es darauf anlegt, ist die Installation der Aqara Smart Video Doorbell G4 sogar rein über HomeKit und ohne Verwendung der Hersteller-App möglich. Die Türklingel ist dabei die erste Kamera überhaupt, die HomeKit Secure Video ohne feste Stromzufuhr ermöglicht. Batterie-Betrieb ist bei der Konkurrenz bisher nicht möglich. Aqara verspricht mit den sechs AA-Batterien übrigens bis zu vier Monate Laufzeit.

Dank HomeKit läutet auf Wunsch nicht nur der Aqara-Repeater, sondern auch HomePods im Haus. Zudem lassen sich natürlich auch Automationen erstellen, so dass zum Beispiel ein HomeKit-Licht eingeschaltet werden kann, wenn der Bewegungssensor der Türklingel eine Bewegung erkennt.

Im Vergleich zu anderen Lösungen profitiert man bei den Benachrichtigungen über HomeKit zudem davon, dass man direkt auf die Audio-Kommunikation zugreifen kann – und das sogar auf der Apple Watch. Auch die Steuerung von HomeKit-Geräten im gleichen Raum, etwa ein Smart Lock, ist ohne große Umwege möglich.

Das gibt es in der Aqara-App zu entdecken

Über die Aqara-App sind dann noch ein paar mehr Funktionen möglich, unter anderem natürlich der Zugriff auf den lückenlosen Videoverlauf, wenn man auf einer Speicherkarte aufzeichnet. Aber auch ein Blick in die leider nicht sehr übersichtlichen Einstellungen lohnt sich durchaus.

Unter anderem kann man hier den Klingelton auswählen oder sogar eigene Klingeltöne hinzufügen. Auch die Lautstärke des Klingelton-Repeaters kann angepasst werden, auf Wunsch kann der Gong sogar für feste Zeiten deaktivieren werden, etwa in der Nacht. Dann gibt es nur noch eine Benachrichtigung auf eure smarten Endgeräte. Ebenfalls klasse: In den Datenschutz-Einstellungen können einzelne Bildbereiche komplett geschwärzt werden. Das gilt dann auch für alle Anbindungen, also beispielsweise HomeKit.

Neben HomeKit sind über die Aqara-App und den dazugehörigen Account übrigens noch weitere Smart Home Anbindungen möglich. Die Türklingel unterstützt außerdem auch Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT. Auch eine Gesichtserkennung ist möglich – entweder über Aqara oder über HomeKit. In beiden Fällen werden die Bilddaten lokal analysiert.

Einfache Installation dank Batterie oder Verdrahtung

Die Installation der Türklingel von Aqara ist im Vergleich zu den Modellen anderer Hersteller, insbesondere Netatmo macht es euch nicht unbedingt leicht, schon fast ein Kinderspiel. Die Aqara Smart Video Doorbell G4 kann wie bereits erwähnt mit sechs Batterien betrieben und so flexibel montiert werden. Entweder per Schraube oder mit dem bereits angebrachten Klebeband. Im Lieferumfang ist auch ein Winkel enthalten, um die Kamera etwas in Richtung Tür zu drehen.

Falls ihr einen Klingeltrafo mit 12 bis 24 Volt verbaut und eine entsprechende Verdrahtung vorliegt, kann die smarte Türklingel auch damit verbunden werden. So muss man sich später nicht mit dem Batteriewechsel herumschlagen.

Der kleine Repeater für den Innenbereich wird dagegen dauerhaft über einen USB-C-Port mit Strom versorgt. Die Entfernung zur Türklingel sollte laut Hersteller-Angaben maximal fünf Meter betragen, etwas mehr ist je nach Gegebenheiten aber auch kein Problem. Auch der kleine Repeater ist mit einem Klebestreifen ausgestattet und kann so einfach auf glatten Oberflächen festgeklebt werden. Bei mir liegt er einfach oben auf einem Schrank neben dem Router. Die Verbindung selbst erfolgt dabei per WLAN.

Hier hat die Aqara Smart Video Doorbell G4 noch Luft nach oben

Die Gestaltung, Aufmachung und Übersetzung der Aqara-App hat mich nicht überzeugen können. Zugriff auf die App benötigt man aber wohl eh nur einmalig für die Einstellungen und wenn man auf den dauerhaft aufgezeichneten Videostream zugreifen möchte. Für den normalen Alltag greife ich auf Apples Home-App zurück.

Während die Bildqualität überzeugend ist, ist der Bildbereich überschaubar. Der Hersteller verspricht einen Blickwinkel von 162 Grad in die Breite, was wirklich erstaunlich viel ist. Nach oben oder unten sieht man mit der Aqara Smart Video Doorbell G4 aber nicht besonders viel. Je nach Installationshöhe der Kamera sieht man keine Gesichter oder vor der Tür abgestellte Pakete mehr.

Ein kleines Fragezeichen gibt es rund um den Wasserschutz. Aqara gibt offiziell an, dass die Türklingel auf einer Veranda oder einem anderen schattigen Bereich zu installieren sei. Vermutlich ist das aber eher eine Empfehlung gegen zu starke Hitzeentwicklung, die bei anderen HomeKit Secure Video Türklingeln zu Schwierigkeiten geführt hat. Eine IP-Zertifizierung gibt es nicht, trotzdem scheint Regen der Türklingel nichts auszumachen – im Beta-Test gab es auch nach Monaten keine Probleme.

Fazit: Diese Türklingel bleibt an meiner Haustür

Auch wenn ich noch einzelne Features vermisse, wie etwa der Ruhemodus für 30, 60 oder 90 Minuten, wird die Aqara Smart Video Doorbell G4 die bisher installierte Nest Hello ersetzen. Die lokale Speicherung, die Anbindung an HomeKit und der Verzicht auf ein Abo sind wirklich große Argumente.

Abgerundet wird das Paket durch eine einfache und flexible Installation. Für den Preis von 129,99 Euro bekommt man aus meiner Sicht richtig viel geboten – und man muss sich nicht mal von einem einzelnen Anbieter abhängig machen. Von mir gibt es daher einen Daumen nach oben.

Aqara Smart Video Doorbell G4 119 EUR bei Proshop kaufen