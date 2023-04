Mit iOS 16.4: Neuer Fokus-Filter kann jetzt auch das Always On-Display steuern

Seit der Einführung des Always On-Displays hat mich ein Fakt gestört: Das Display konnte mit einem Fokus-Filter nicht deaktiviert werden. Nachts möchte ich das Display komplett abschalten. Entweder man deaktiviert die Funktion komplett oder man nutzt den Schlafen-Fokus, der automatisch das Always On Display für diese Zeit deaktiviert. Da ich nicht jeden Tag zur exakt gleichen Zeit aufstehe, möchte ich meinen Schlafplan nicht jedes Mal manuell ändern.

Seit iOS 16.4 gibt es endlich Abhilfe. Ein neuer Fokus-Filter steht zur Nutzung bereit, bei dem man das Always On-Display manuell deaktivieren kann, wenn der entsprechende Fokus aktiv ist. Öffnet einfach euren Fokus, scrollt nach unten und fügt einen Filter hinzu. Unter Systemfilter könnt ihr nicht nur das Erscheinungsbild (Hell/Dunkel) und den Stromsparmodus steuern, sondern neuerdings auch das Always On-Display.

Wird der Fokus aktiviert, kann man nun auch automatisch das Always On-Display deaktivieren. Wird der Filter deaktiviert, ist das Always On-Display wieder aktiv.