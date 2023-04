Netflix: Bessere Videoqualität ohne Zusatzkosten im werbefinanzierten Abo

Der Videostreaming-Anbieter Netflix (App Store-Link) sorgt in diesen Tagen für einige Neuigkeiten. So wird das werbefinanzierte Abonnement von Netflix noch in diesem Monat eine bessere Videoauflösung spendiert bekommen – und das ohne weitere Zusatzkosten für die User. Auch beim Vorgehen gegen das sogenannte Account-Sharing gibt es Änderungen.

Netflix hat in einem Brief an Investoren und Investorinnen zum Quartal 01/2023 angekündigt, die bisherige Videoauflösung im Ende des letzten Jahres eingeführten werbefinanzierten Abo von 720p auf 1080p anzuheben. Zudem sollen User dann auch in der Lage sein, zwei Streams gleichzeitig nutzen zu können. Personen in Spanien und Kanada, die das werbefinanzierte Abo nutzen, können auf die verbesserten Features bereits ab heute zugreifen, für alle insgesamt zwölf Märkte, in denen die neue Abo-Option angeboten wird, sollen sie noch in diesem Monat zur Verfügung gestellt werden.

Laut Netflix zeigt man sich „zufrieden“ mit den Fortschritten, die das im November 2022 eingeführte werbefinanzierte Abo bisher macht. Die durchschnittlichen Gesamteinnahmen pro Mitgliedschaft haben für den Werbetarif in den USA sogar schon die des Standardtarifs überschritten.

Unterbindung von Account-Sharing erst ab Juli dieses Jahres

Darüber hinaus erklärt der Videostreaming-Dienst in seinem am Dienstag veröffentlichten Ergebnisbericht, dass man die Pläne, gegen sogenanntes Account-Sharing vorzugehen, verschiebt. Im Bericht heißt es, dass man „den Zeitpunkt der breiten Einführung von Ende Q1 auf Q2 verschoben hat“. Noch zu Beginn dieses Jahres hatte Netflix erklärt, die gemeinsame Nutzung eines Accounts gegen Ende des ersten Quartals 2023 „auf breiterer Basis“ zu unterbinden. Das Unternehmen führte im Februar zwar neue Regeln gegen die gemeinsame Account-Nutzung in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien ein, aber weitere Länder, darunter auch die USA, wurden bisher nicht erreicht.

Nun berichtet Netflix, dass man mit den Ergebnissen der Einführung der kostenpflichtigen gemeinsamen Nutzung in diesen vier Ländern bisher „zufrieden“ sei und dass dies dazu beigetragen hat, die Zahl der kostenpflichtigen Abos in Kanada zu erhöhen, die „jetzt schneller wachsen als in den USA.“ In den oben genannten Ländern müssen Netflix-User mehr bezahlen, wenn sie vorhaben, ihren Netflix-Account mit Personen außerhalb ihres „primären“ Haushalts zu teilen. Pro Person und Monat wird dort bisher 7,99 Kanadische Dollar (knapp 5,50 Euro) zusätzlich zum Standard- oder Premium-Tarif fällig.