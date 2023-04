Roterra 4: Weiterer Teil der beliebten Puzzle-Reihe im App Store erschienen

Sagt euch der Name Roterra etwas? Falls ja, müssen wir etwas zurückblicken. Im Frühjahr 2019 erschien nämlich der erste Teil des Premium-Puzzle-Games im deutschen App Store, über das auch wir seinerzeit berichtet haben. Mittlerweile sind einige Jahre ins Land gegangen. Jetzt steht aber der mittlerweile vierte Teil dieses tollen Premium-Spiels für einmalige 5,99 Euro zum Download zur Verfügung, Roterra 4 – Magical Revolution (App Store-Link). Für die Installation sollte man neben iOS/iPadOS 16.0 bzw. tvOS 15.0 oder neuer auch mindestens 475 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits zum Start vorhanden.

„Kehren Sie zurück in die magische Welt von Roterra, wo Oben relativ ist und der Weg nach vorn tatsächlich hinten sein kann. Drehen, drehen und verschieben Sie, um Ihre Perspektive zu ändern, finden Sie Ihren Weg aus komplexen Labyrinthen und beanspruchen Sie die Krone von Roterra. Manchmal macht es den Unterschied, den Standpunkt zu ändern.“

So berichtete seinerzeit das Entwicklerteam von Dig-It Games über das Spielprinzip der Roterra-Reihe. Auch in Roterra 4 – Magical Revolution warten wieder knifflige 3D-Rätsel auf die Spieler und Spielerinnen: Insgesamt 35 herausfordernde längere Level mit über 70 Rätseln müssen dieses Mal absolviert werden. In einer märchenhaften Welt hat man sich mit Gravitationsverdrehungen, durcheinandergebrachten Pfaden und rotierenden Blöcken auseinanderzusetzen, und dabei verschiedenartigste Umgebungen zu erkunden. So gibt es unter anderem mit Lava gefüllte Höhlen, eisige Extremwelten und verheerende Wüstenlandschaften.

Inklusive tvOS- und Game-Controller-Unterstützung

Das Gameplay ist leicht zu erklären: Die Hauptfigur muss sich ihren Weg durch die Level bahnen, die aus dreh- und rotierbaren Blöcken bestehen. Durch Tippen und Wischen können die Blöcke bewegt werden, um so passende Pfade für die Protagonistin zu schaffen. Dies gestaltet sich zu Beginn noch relativ simpel, wird aber immer herausfordernder.

Besonders erwähnenswert ist neben dem Premium-Charakter dieses Puzzle-Games ohne weitere In-App-Käufe, Werbung, Abos oder Einschränkungen auch die Tatsache, dass sich Roterra 4 auch auf dem Apple TV und damit auf größeren Bildschirmen spielen lässt. Habt ihr die Version aus dem App Store erworben, könnt ihr das Spiel ohne weitere Käufe auch über Apples Set Top Box spielen. Darüber hinaus gibt es eine Unterstützung für kompatible Game-Controller, um Roterra 4 noch bequemer steuern zu können, und eine komplette Offline-Funktionalität. Man muss demnach nicht online sein, um die Level absolvieren zu können. Von uns bekommt Roterra 4 daher eine absolute Download-Empfehlung – und zwar nicht nur für absolute Puzzle-Fans.