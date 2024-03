HomeKit-Zubehör von Eve reduziert: Das sind die besten Deals

Seid ihr schon bereit für den Frühling? Und wie sieht es mit eurem Garten aus? Falls ihr zum Start in die Gartensaison endlich eure Bewässerung smart machen wollt, dann hat Eve Systems im Rahmen der Oster-Angebote bei Amazon den passenden Deal auf Lager.

Die neueste Generation des Eve Aqua, unter anderem mit einem verbesserten Design und dem Funkstandard Thread ausgestattet, legt zum Start in den Frühling so richtig los. Der Preis fällt von zuletzt rund 139 Euro auf nur noch 99,95 Euro. Günstiger gab es den Eve Aqua in den letzten zwölf Monaten auf Amazon nie.

Eve Aqua – Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri, Garten und Balkon...

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät.

Schon jetzt für den nächsten Winter vorsorgen

Und falls ihr der Meinung seid, dass der nächste Winter ganz bestimmt kommt, dann könnt ihr euch zum Ende der Heizperiode auch mit smarten Eve Thermo Heizkörper-Thermostaten ausstatten. Auch hier gibt es einen neuen Bestpreis: 49,95 Euro sind im Einzel-Kauf eine echte Ansage. Noch ein bisschen günstiger wird es beim 4er-Pack, hier liegt der Preis bei 179,95 Euro.

Bis zum Herbst dürfte dann auch endlich das Matter-Update für den Eve Thermo fertig sein. Aktuell ist man ja in der öffentlichen Beta-Phase und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das bis spätestens September nicht hinbekommt. Für den Eve Thermo wäre das ein echter Zugewinn, denn mit Matter dürften dann auch Android-Smartphones mitspielen.

Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, made in Germany, spart Heizkosten,...

Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen

Eve Thermo, 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart...

Verwenden Sie Programme, um bestimmte Räume oder Ihr gesamtes Zuhause automatisch nach Ihren Gewohnheiten zu beheizen

Knapp 30 Prozent Rabatt gibt es auch auf die Eve Cam und die Eve Outdoor Cam. Falls ihr für die Überwachung eures Zuhauses auf HomeKit Secure Video setzt, dann sind das zwei prima Kandidaten. In Kombination mit einer HomeKit-Zentrale wie dem Apple TV oder HomePod sowie einem iCloud-Speicherplan könnt ihr Video-Ereignisse kostenlos und verschlüsselt in der iCloud speichern.

Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre,...

Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone oder iPad/Apple Watch

Eve Outdoor Cam (White Edition) – Smarte Überwachungskamera, Flutlicht,...

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf iPhone/iPad/Apple Watch benachrichtigen

Alle weiteren Angebote von Eve Systems

Unser liebster HomeKit-Hersteller aus München hat neben den bereits erwähnten Produkten auch viele weitere Gadgets zum Teil stark reduziert. Hier ein kleiner Überblick für euch:

Eve Energy Strip – Smarte Dreifach-Steckdosenleiste, misst Stromverbrauch,...

Eve Shutter Switch – Smarte Rollladensteuerung mit integrierten Zeitplänen,...

Eve Weather – Smarte Wetterstation, digitales Thermometer & Hygrometer mit...

Eve Smart Heizen Set (Eve Thermo + Eve Door & Window)