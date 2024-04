Arc Browser synchronisiert Inhalte jetzt zwischen Mac, iPhone und Windows

Arc, der Browser für macOS und iOS (App Store-Link) von The Browser Company, hat nach einer längeren Entwicklungsphase im Juli des vergangenen Jahres die eigene Warteliste aufgegeben und stellt seitdem den Download des Webbrowsers auf der eigenen Website für alle interessierten Personen zur Verfügung.

Der Plan von The Browser Company sieht vor, „das Betriebssystem für das Internet“ zu entwickeln. Arc ist nicht nur ein Ort, an dem man sich Webseiten ansehen kann, sondern verfügt auch über Tools, mit denen man sich Notizen machen, visuelle und gemeinschaftliche Staffeleien mit anderen erstellen, Webseiten nach eigenen Vorstellungen umgestalten kann und vieles mehr.

Nun hat The Browser Company einen weiteren Schritt gemacht, um die verschiedenen Plattformen, für die der hauseigene Browser erhältlich ist, miteinander zu vernetzen. Wie das Unternehmen auf der eigenen Website in den Release Notes bekannt gibt, integriert Version 1.40.0 bzw. 1.10.0 auf Mobilgeräten eine Synchronisation von geöffneten Tabs und Spaces zwischen der mobilen Version und den Desktop-Varianten für macOS und Windows.

Synchronisation erfordert Arc-Account

Um die Synchronisation zwischen den Geräten einzurichten, hat man einfach in den App-Einstellungen zum Listeneintrag „Sync with Arc Desktop“ zu navigieren und sich dort mit einem bereits bestehenden Arc-Account einzuloggen, oder einen neuen zu erstellen. Im Anschluss werden die geöffneten Tabs und Spaces des Browsers geräteübergreifend in Echtzeit synchronisiert.

Die Einrichtung und Nutzung der neuen Sync-Funktionen zeigt abschließend das unten eingebundene YouTube-Video. Sowohl Arc für iOS als auch für macOS sind kostenlos im App Store bzw. auf der Website des Unternehmens erhältlich.