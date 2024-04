DKB-App mit neuen Karteneinstellungen: Für jedes Land selbst entscheiden

Ich bin zufriedener Kunde bei der DKB und habe mich gegen die VISA Debitkarte und für eine kostenpflichtige VISA Karte entscheiden (hier ein Vergleich beider Karten). Davon unabhängig ist die Tatsache, dass man per DKB-App (App Store-Link) für beide Karten einstellen kann, in welchen Ländern sie funktioniert und für welche Länder die Karte gesperrt ist.

Das finde ich ziemlich praktisch, da man so auch Missbrauch vorbeugen kann. Warum muss die Karte weltweit freigeschaltet sein, wenn man sie zu 99 Prozent in Deutschland nutzt? In der DKB-App könnt ihr schon länger selbst bestimmen, in welchen Ländern die Karte für Zahlungen und Bargeldabhebungen funktioniert und in welchen nicht. Dabei könnt ihr nicht nur ganze Kontinente pauschal aktivieren oder deaktivieren, sondern auch einzelne Länder an- oder ausschalten.

Mit dem letzten Update auf App-Version 2.16.0 haben die Entwickler weitere Länder verfügbar gemacht, die sich per App auswählen lassen. Welche das genau sind, verrät der Update-Text allerdings nicht. Gleichzeitig bringt das Update Fehlerbehebungen mit.

An die Kartensperre denken

Mir ist es schon selbst passiert: Ich habe Urlaub in Griechenland gemacht und wollte den Mietwagen per VISA bezahlen. Das Bezahlterminal hat die Zahlung immer wieder abgelehnt, aus mir zuerst unerklärlichen Gründen. Nachdem ich mit meiner Girocard bezahlt und mir noch ein paar Gedanken gemacht habe, war die Lösung einfach. Die Karteneinstellung hat Zahlungen nur für Deutschland erlaubt. Daher mein Tipp: Wenn ihr die Karteneinstellungen einschränkt und ins Ausland reist, aktiviert das entsprechende Land, damit ihr vor Ort bezahlen oder Geld abheben könnt.

Kostenloses Girokonto mit VISA Debitkarte

Die DKB bietet weiterhin ein kostenlose Konto an, allerdings nur mit einer VISA Debitkarte. Außerdem entfallen alle Kontoführungsgebühren bei einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro oder für alle unter 28 Jahren. Mit diesem Aktivstatus könnt ihr an fast allen Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld abheben sowie kostenlos bezahlen. Natürlich unterstützt die DBK Apple Pay. Alle Konditionen könnt ihr direkt bei der DKB nachlesen.

jetzt Girokonto bei der DKB eröffnen (zur Webseite)