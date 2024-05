Wetterstatus für Netatmo zeigt Messwerte auf der Apple Watch an

Die Netatmo Wetterstation ist sehr beliebt und kann die Wetterdaten direkt vor der Haustür messen. Auch ich nutze die Station immer noch und bin damit sehr zufrieden. Die Netatmo Weather-App ist schön gestaltet, allerdings lässt sie eine Optimierung für die Apple Watch vermissen. Für mehr Messwerte empfehlen wir gerne Wetterstatus für Netatmo (App Store-Link), das jetzt in neuer Version im App Store bereitliegt.

Wetterstatus für Netatmo bietet Komplikationen für die Apple Watch

Für den schnellen Blick auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid bieten sich die neuen Komplikationen für die Apple Watch an. In App-Version 1.4 könnt ihr mit watchOS 10 und neuer Komplikationen direkt auf dem Zifferblatt einrichten. In unserem alten Video könnt ihr sehen, wie das funktioniert.

Das Zifferblatt muss dafür entsprechend vorbereitet sein und nicht alle Zifferblätter bieten Komplikationen an. Wechselt einfach in den Bearbeiten-Modus, wischt nach rechts bis ihr die Komplikationen seht, wählt sie aus und hinterlegt einfach die neuen Komplikationen von Wetterstatus für Netatmo.

Der deutsche Entwickler hat zudem die Darstellung von Widgets auf dem Mac behoben. Hier könnt ihr die iPhone-Widgets auch auf dem Mac-Schreibtisch anzeigen, allerdings nur dann, wenn ihr mindestens macOS Sonoma installiert habt. Fehlerbehebungen sind ebenfalls mit an Bord.

In der kostenlosen Version von Wetterstatus für Netatmo könnt ihr die Werte der Basisstation anzeigen, weitere Werte anderer Module sind nur in der Pro-Version verfügbar. Ihr könnt Wetterstatus für Netatmo kostenlos ausprobieren und bei Gefallen zur Pro-Version greifen, die im Jahresabo 5 Euro kostet. Optional gibt es auch einen Einmalkauf in Höhe von 23,99 Euro.