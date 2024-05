Drei potente Powerbanks von Anker jetzt günstiger kaufen

Der uns gut bekannte Hersteller Anker hat zahlreiche Powerbanks im Angebot und ich habe drei Zusatzakkus ausgewählt, die ich besonders empfehlenswert finde. Noch für kurze Zeit könnt ihr euch die Powerbanks mit bis zu 32 Prozent Rabatt sichern.

Anker Nano verfügt über 5.000 mAh Kapazität

Die Anker Nano Powerbank (Amazon-Link) kann man als Notfallakku verstehen und schnell an den USC-B Anschluss des iPhones stecken. Mit 5.000 mAh kann man ein iPhone circa einmal aufladen. Die Powerbank macht das iPhone länger und etwas unhandlicher, dennoch bleibt es weiterhin komplett bedienbar. Den USB-C Stecker kann man einklappen, damit dieser nicht abbricht, wenn der Akku nicht genutzt wird.

Während die anderen Farben 25,99 Euro kosten, müsst ihr für die schwarze Variante hingegen nur 19,99 Euro bezahlen.

Anker Nano Powerbank integriert praktisches USB-C Kabel

Mit 10.000 mAh gibt es gleich doppelt so viel Kapazität und ein USB-C Kabel ist in der Powerbank schon integriert. Dieses fungiert auch als Trageschlaufe und insgesamt ist der Akku besonders kompakt gestaltet. Mit an Bord ist Power Delivery mit bis zu 30 Watt sowie ein Display, das die restliche Kapazität der Powerbank zeigt. Wer möchte, kann bis zu drei Geräte aufladen, da ein zusätzlicher USB-C und USB-A Anschluss zu finden ist.

Auch hier hat Anker nur die schwarze Version im Preis gesenkt, sodass ihr 33,99 Euro (Amazon-Link) statt 39,99 Euro bezahlt. Das Foto zeigt eine andere Farbe.

Anker Powerbank gibt es auch mit 20.000 mAh

Wenn ihr iPhone, iPad, Apple Watch und Co. mit Storm versorgen wollt, gibt es die Powerbank mit 20.000 mAh (Amazon-Link) ebenfalls günstiger. Auch hier ist ein USB-C Kabel eingebaut, zusätzlich stehen aber auch ein USB-C sowie ein USB-A Anschluss für weitere Geräte bereit. Die Powerbank ist etwas größer und schwerer und bietet mit 22,5 Watt ausreichend Leistung für Apple-Produkte. Abermals lässt Anker die Farben außen vor und bietet nur die schwarze Version für 31,99 Euro statt 39,99 Euro an.

