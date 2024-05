tado wird Stromanbieter: Neuer dynamischer Stromtarif tado HOURLY gestartet

Das Unternehmen tado, ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen für private Haushalte, ist auch hier im Blog mittlerweile wohlbekannt. Heute startet tado mit der Verfügbarkeit des dynamischen HOURLY-Stromtarif auch als Energieanbieter in Deutschland.

Ab sofort spart die Kundschaft bei einem Wechsel mit einem kostenoptimierten Verbrauch und der stundengenauen Abrechnung zum Einkaufspreis bis zu 35 Prozent ihrer jährlichen Stromkosten. Haushalte können mit den Energiemanagement-Lösungen von tado den Stromverbrauch in die Stunden verlagern, in denen besonders viel Wind- und Sonnenenergie verfügbar und der Energiepreis an der Europäischen Strombörse besonders günstig ist. Ist der Strompreis bei einem Überschuß grüner Energie negativ, wird man für das Laden des Elektroautos oder den Betrieb der Wärmepumpe sogar vergütet. So können jährliche Energiekosten signifikant gesenkt werden, und gleichzeitig wird dabei geholfen, dass weniger Grünstrom aus Wind- und Sonnenkraftwerken ungenutzt bleibt.

Mit Energiemanagement von günstigen Energiemarktpreisen profitieren

Der tado° HOURLY-Tarif richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die den Großteil ihres Energieverbrauchs flexibel verlagern können. Der Tarif bietet eine stundengenaue Preistransparenz in Echtzeit. In Verbindung mit einer Energiemanagement-App können Haushalte, die Heizung und Warmwasser über eine Wärmepumpe steuern oder ein Elektroauto an der heimischen Wallbox laden, ganz einfach selbst bestimmen, wann und zu welchem Preis der Pufferspeicher gefüllt oder das Elektroauto geladen wird – automatisch und entsprechend der jeweiligen Anforderungen an Komfort. Indem sie gezielt grünen Strom verbrauchen, treibt man auch die Energiewende voran.

So funktioniert der tado HOURLY-Stromtarif

tado kauft über das hundertprozentige Tochterunternehmen aWATTar den Strom stündlich genau an der Europäischen Strombörse ein und gibt die Preise plus Netzentgelte und Abgaben direkt an die Kundschaft weiter. Letztere erhält jeden Monat eine Stromrechnung auf Basis des gemessenen Verbrauchs inklusive Netzrechnung.

In einem typischen Jahr gibt es mehrere hundert Stunden, in denen besonders viel Sonnen- oder Windenergie produziert wird und die Strompreise negativ sind. Diese werden ebenfalls 1:1 an die Kundschaft weitergegeben und auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Auf energy.tado.com lassen sich die Strompreise für den aktuellen Tag sowie die vergangenen Tage und Wochen einsehen. Täglich ab 14 Uhr werden auch die Preise für den folgenden Tag auf der Webseite angezeigt.

Intelligente Stromzähler sind Voraussetzung

Damit man den HOURLY-Tarif nutzen kann, wird ein intelligenter Stromzähler (Smart Meter) benötigt. Ein solcher Zähler kann beim lokalen Netzbetreiber oder den regionalen Stadtwerken angefragt werden. In einigen Regionen ist ein Zählertausch kostenfrei. Bis zum Tausch des Zählers gilt ein Tarif, der sich im Monatstakt dynamisch an die Strombörse anpasst.

Der HOURLY-Tarif kann ab sofort bei tado bezogen werden. Der Wechsel vom alten Stromanbieter zu tado wird anschließend automatisch im Hintergrund ausgeführt. Die monatliche Abrechnung erfolgt bis auf weiteres über das tado Tochterunternehmen aWATTar. Weitere Informationen zum Tarif gibt es auf der Website von tado.