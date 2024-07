Overcast: Beliebter Podcast-Player feiert 10-jähriges Jubiläum mit neuem Design

Wer Podcasts liebt, wird sicherlich auch schon über die iOS- und iPadOS-Anwendung Overcast (App Store-Link) des US-amerikanischen Entwicklers Marco Arment gestolpert sein. Mit der nun im deutschen App Store veröffentlichten Version 2024.7 feiert Overcast gleichzeitig Geburtstag: Die App besteht nunmehr seit zehn Jahren und wurde zum Jubiläum jetzt mit einem kompletten Redesign ausgestattet.

Overcast kann kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones, iPads und die Apple Watch geladen werden und benötigt zur Installation mindestens iOS/iPadOS 17.0 bzw. watchOS 10.0 oder neuer. Die Anwendung ist lediglich rund 22 MB groß und kann über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro zur Vollversion mit allen Features erweitert werden. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für Overcast bisher noch nicht, alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Dass Overcast auch nach zehn Jahren seit dem Erscheinen zu den beliebtesten und besten Podcast-Apps im deutschen App Store gehört, zeigen die hervorragenden Bewertungen für die Anwendung im App Store: Im Durchschnitt gibt es sehr gute 4,8 von 5 Sternen für Overcast von den Nutzern und Nutzerinnen.

Mit dem zehnten Jahrestag von Overcast hat Entwickler Marco Arment Version 2024.7 veröffentlicht, die laut eines Blogbeitrags von Arment mit einer „kompletten Überarbeitung und Neugestaltung des größten Teils der iOS-App“ einhergeht, „die Overcast in das nächste Jahrzehnt tragen soll – und hoffentlich darüber hinaus.“

Overcast in Version 2024.7 ist laut Angaben des Entwickler schneller, responsiver, zuverlässiger und besser zugänglich geworden. Die App weist nun ein modernes Design auf, das mit leicht erreichbaren Bedienelementen für die heutigen Smartphone-Größen optimiert wurde. Zudem gibt es Verbesserungen in allen Bereichen von Overcast, beispielsweise das Rückgängigmachen großer Suchvorgänge, neue Optionen für die Priorisierung von Wiedergabelisten, eine einfachere Navigation und einiges mehr.

Marco Arment berichtet auch, dass nicht ALLES in Overcast geändert wurde: Beliebte Features und Technologien, die sich im Laufe der Jahre bewährt haben, bleiben weiterhin in der App bestehen. Dazu gehört unter anderem die Audio-Engine, die der Entwickler als „der beste Teil von Overcast und immer noch führend in der Branche in Bezug auf Klangqualität, Überspringen von Stille und Normalisierung der Lautstärke“ beschreibt. Auch das Geschäftsmodell soll wie gewohnt fortgeführt werden: „Ich bin immer noch ein Ein-Personen-Betrieb, ohne Finanzierung oder externes Eigentum, und diene nur meinen Kunden“, so Arment. „Ich möchte immer die beste Podcast-App entwickeln und werde niemals deine Zeit, Aufmerksamkeit oder Privatsphäre missachten.“

Podcast-Streaming wurde mit Version 2024.7 abgeschafft

Eine Funktion hat es nicht in die neue Version von Overcast geschafft: Das Streaming von Podcast-Episoden. Warum das so ist und welche Option der Entwickler stattdessen bevorzugt, erklärt Marco Arment in seinem Blogpost:

„Die meisten großen Podcasts verwenden jetzt dynamische Werbeeinblendungen, was zu Fehlern und Problemen bei der Streaming-Wiedergabe führt. Das vollständige Herunterladen von Episoden vor Beginn der Wiedergabe ist viel zuverlässiger. Durch Antippen einer nicht heruntergeladenen Episode wird nun der Wiedergabebildschirm geöffnet, die Episode heruntergeladen und dann die Wiedergabe gestartet. Das funktioniert ähnlich wie beim Streaming, aber die Wiedergabe beginnt nach Abschluss des Downloads und nicht erst, nachdem ein Teil davon zwischengespeichert wurde. Bei den schnellen Netzen von heute dauert dies in der Regel nur ein paar Sekunden länger.“

Mit den nächsten Updates für Overcast plant Marco Arment zudem, intelligentere Optionen und mehr Kontrolle über das selektive Herunterladen von Episoden hinzufügen. Damit soll das Nutzererlebnis für Personen, die nicht automatisch jede Episode herunterladen wollen, weiter verbessert werden. In Zukunft plant der Entwickler auch, die Apple Watch-App mit der neuen und schnelleren Sync-Engine auszustatten, sowie eine Unterstützung für Shortcuts, Speicherverwaltung und OPML bereitzustellen. Auch soll es mehr Optionen für das Herunterladen und Löschen von Episoden geben. Erstmal dürfen sich Overcast-Nutzer und -Nutzerinnen jedoch über die neue und rundum verbesserte Podcast-App in Version 2024.7 freuen, die ab sofort im deutschen App Store als kostenloses Update zur Verfügung steht.