Die besten Balkonkraftwerk-Deals am Prime Day

Im Juni habe ich die Abrechnung meines Stromanbieters bekommen, für das erste komplette Jahr mit einem Balkonkraftwerk. Über 1.000 Kilowattstunden Strom habe ich in den 12 Monaten weniger verbraucht und so etwas mehr als 300 Euro gespart. In diesem Jahr sind die Preise, insbesondere für Lösungen mit Speicher, auch deutlich gesunken. Oder es gibt deutlich mehr Features für das gleiche Geld.

Falls ihr erst einmal einfach loslegen wollt, dann bietet euch EcoFlow ein spannendes Bundle bestehend aus zwei 400 Watt Solarmodulen und dem PowerStream-Wechselrichter. Über diesen könnt ihr auch später noch einen Speicher von EcoFlow anschließen und das System so erweitern.

Kostenpunkt für das „Light-Bundle“ ohne Speicher: 339 Euro inklusive Versandkosten. Und genau die machen den Unterschied. Lokal bekommt ihr die Solarmodule vielleicht günstiger, bei Maßen von 113 x 176 Zentimeter braucht ihr aber auch das passende Auto. In anderen Online-Shops fallen hohe Speditionskosten an, die bei nur zwei Modulen natürlich besonders ins Gewicht fallen. Nur Halterungen müsst ihr dann, je nach Montageart, noch selbst beisteuern.

Angebot 541 Bewertungen EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline Solarpanels × 2, BKW-Solarkabel 2M. (Zusätzlich zu...

Wollt ihr gleich mit einem Speicher loslegen, dann empfehle ich euch die EcoFlow die Delta 2 Max. Die leistungsstarke Powerstation arbeitet im Zusammenspiel mit dem PowerStream-Wechselrichter absolut flüsterleise und bietet euch zudem die Option, später den Speicher auf 4 Kilowattstunden zu verdoppeln. Der große Vorteil dieser Lösung: Die Delta 2 Max kann jederzeit vom System getrennt und auch unterwegs genutzt werden. Bei Amazon bekommt ihr das Bundle deutlich günstiger.

621 Bewertungen EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, 0% VAT WLAN Mikrowechselrichter 600W,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 Max tragbare Powerstation, ein BKW-DELTA EB Kabel. Da viele Produkte...

Mein absoluter Favorit ist aktuell die Anker Solix Solarbank 2 Pro. Die wurde in den letzten Wochen ja für 1.099 Euro verkauft. Für nur 100 Euro mehr bekommt ihr am Prime Day gleich zwei Solarmodule mit 435 Watt Leistung, das ist meiner Meinung nach ein richtig guter Deal. Lest euch gerne noch einmal meinen Testbericht mit allen Details zur neuen Solarbank 2 Pro durch.

Von Zendure gibt es weiterhin den AIO 2400 zum Vorteilspreis von 999 Euro. Dieser schicke Akku, der innen und außen eine gute Figur macht, eignet sich prima zur Erweiterung eines bestehenden Systems. Ihr schraubt einfach euren Wechselrichter auf die Rückseite des Zendure-Speichers, steckt ein paar Kabel um und schon kann es losgehen. 2,4 Kilowattstunden Speicher solltet ihr mit zwei oder drei Solarmodulen bei gutem Wetter locker voll bekommen. Die Ausgangsleistung kann bei Zendure dank einer Shelly-Integration an den Hausverbrauch angepasst werden.

39 Bewertungen Zendure AIO 2400 Balkonkraftwerk, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2400Wh LiFePO4,... 【0% VAT für B2C-Käufer mit einer Lieferadresse in Deutschland】Die AIO 2400, sind nach dem am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden...

【Zweifacher MPPT】AIO 2400 unterstützt eine Solareingang von 1200W (400W und 800W). Wenn der AIO 2400 bei voller Sonneneinstrahlung an einen...

Die bisherige Lösung von Zendure ist der Hub 2000, der um die Zusatz-Akkus AB1000 und AB2000 ergänzt werden kann. Den größeren Akku bekommt ihr zusammen mit einem PV-Hub für unter 1.000 Euro. Auch hier benötigt ihr einen eigenen Wechselrichter, den ihr im besten Fall schon habt. Der Vorteil: Das System kann später um weitere Speicher-Module ergänzt werden. Noch besser macht es das neue Zendure Hyper 2000, das All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter gibt es am Prime Day aber leider nicht günstiger.

99 Bewertungen Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hub2000 mit 1800W Solar Eingang,... 【0% VAT für B2C-Käufer mit einer Lieferadresse in Deutschland】Die SolarFlow, sind nach dem am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden...

【Zweifacher MPPT】Hub2000 unterstützt eine Solareinspeisung von 1800W. Wenn der SolarFlow bei voller Sonneneinstrahlung an einen 800W...