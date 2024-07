Dreame X40: Der aktuell beste Wischroboter heute 250 Euro günstiger

Der Dreame X40 Ultra Complete fährt mittlerweile seit mehr als drei Monaten durch mein Erdgeschoss, meine Erfahrungen habe ich ja bereits in einem Testbericht für euch zusammengefasst. Für uns ist das Top-Modell von Dreame die derzeitige Nummer eins auf dem Markt der Saug- und Wischroboter. Die gleiche Meinung vertreten zahlreiche weitere Blogs, die sich zum Teil auch noch mehr auf das Thema Roboter spezialisiert haben.

Mit einem regulären Preis von 1.499 Euro ist der X40 Ultra Complete allerdings auch kein echtes Schnäppchen, so günstig wie heute konntet ihr den Roboter aber nie kaufen. Am Prime Day wird der beste Dreame für 1.249 Euro (Amazon-Link) verkauft, das entspricht immerhin einem Rabatt in Höhe von 17 Prozent.

Das alles bringt der Dreame X40 mit

Der X40 Ultra Complete ist mit allerhand Features ausgestattet, es bleibt im Prinzip kaum ein Wunsch hoffen. Nachdem bereits beim L20 Ultra die Wischpads ausgefahren werden konnten, fährt sich nun auch die Seitenbürste aus. Mit dem verlängerten Arm kommt der Dreame-Roboter so endlich auch in Ecken und kann bisher unerreichte Krümel in seinen Schlund befördern. Ebenfalls klasse: Werden Flüssigkeiten auf dem Boden erkannt, hebt der Roboter beide Bürsten an und verwendet ausschließlich die Wischpads.

Im direkten Vergleich zum L20 Ultra fällt zudem eine etwas kompaktere Basis-Station auf, die jetzt wieder deutlich schlanker ist. Möglich gemacht wurde das durch eine neue Positionierung des Tanks für das Reinigungsmittel, das automatisch mit dem Frischwasser gemischt wird. Die Basisstation hat aus meiner Sicht aber noch einen ganz anderen Gamechanger.

Die Station reinigt nämlich nicht nur den X40 Ultra Complete Roboter, sondern auch sich selbst. Die Bodenplatte wird nach der Reinigung der Wischpads ausgespült und ausgewischt. Das haben wir so noch bei keinem Roboter gesehen. In der Praxis sorgt das für bedeutend weniger Wartungsaufwand. Wer die Bodenplatte seines Roboters mal für 2-3 Monate nicht gereinigt hat, der weiß, wovon ich spreche.

Auch bei der Navigation und Hinderniserkennung kann der Dreame-Roboter punkten. In den drei Monaten ist er bei uns Zuhause absolut zuverlässig durch die Gegend gefahren und ist nirgends hängen geblieben. Bisher hat er nur einen Schnürsenkel meiner Frau auf Gewissen – allerdings lag dieser lose auf dem gleichfarbigen Teppich. Hier kann man dem Roboter wirklich keinen Vorwurf machen.

1.545 Bewertungen dreame X40 Ultra Complete Saugroboter mit Abnehmbarem&Hebarem Wischmopp, Umfangreiche... Reinigung mittels ausfahrbaren Mopps und anhebbbarer Seitenbürste: Erleben Sie eine gründliche Reinigung dank der fortschrittlichen Seitenbürste...

Automatische Wartung ohne manuellen Aufwand: Der X40 Ultra Complete reinigt gleichzeitig seinen Wischmopp und sein Waschbrett mit 70 °C heißem...