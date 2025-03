Fünf empfehlenswerte und smarte Leuchtstreifen aus den Frühlingsangeboten

Falls ihr euer Zuhause in ein neues Licht hüllen wollt, dann geht das besonders eindrucksvoll mit Leuchtstreifen. Die gibt es mittlerweile von etlichen Herstellern, was sich auch in den Preisen bemerkbar macht. Wir wollen euch sechs Kandidaten im Schnelldurchlauf vorstellen, die ihr im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon besonders günstig kaufen könnt.

Besonders günstig: Tapo LED Strip 5M

Wenn ihr keine besonderen Anforderungen habt, sondern einfach nur einen günstigen und langen Leuchtstreifen sucht, der verschiedene Farben anzeigen kann. Der Tapo LED Strip ist aus technischer Sicht sicherlich kein Highlight, dafür bekommt man für nur 13,90 Euro (Amazon-Link) stolze 5 Meter und kann den Leuchtstreifen nicht nur per WLAN und App, sondern auch per Amazon Alexa oder Google Home steuern.

Angebot Tapo LED Strip 5M, Wifi LED Streifen, 16 Mio. Farben, dimmbar, APP Steuerung,... Hinweis! Der Kunde muss das Produkt korrekt konfigurieren. Es wird dringend empfohlen, die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie das Produkt...

Tapo L900-5 ist mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel

Mehr Farben und Matter: WiZ RGBIC LED Lightstrip

Wenn ihr ein wenig mehr investiert, macht ihr euch sicher für die Zukunft. Der WiZ RGBIC LED Lightstrip ist ebenfalls 5 Meter lang und kostet derzeit 20,99 Euro (Amazon-Link), zudem kann er dank Matter auch mit Apple Home verbunden werden. Besonders spannend wird es, wenn ihr die WiZ-App verwendet, dann nämlich kann der Leuchtstreifen auch mehrere Farben gleichzeitig darstellen. Optional auch in 10 oder 20 Metern erhältlich.

Angebot WiZ RGBIC LED Lightstrip - 5 m, 16 Mio. Farben + Weißtöne, dynamische Lichtszenen,... MEHRERE FARBEN AUF EINMAL - Jagd auf Regenbögen! Farbe verschwimmt! Glitzernde Effekte! Mit individuell steuerbaren, vollfarbigen Farbsegmenten...

LANG UND FLEXIBEL - Mit einer Länge von 5 m können Sie die WiZ LED Streifen in jede beliebige Form biegen und in Räume jeder Größe einfügen -...

Keine LEDs sichtbar: Der Govee Neon LED Strip

Noch einen Schritt weiter geht der Govee Neon LED Strip, der mit 5 Metern Länge derzeit besonders günstig ist. Mit 69,99 Euro (Amazon-Link) kostet er zwar prinzipiell eine Ecke mehr, dafür sind die LEDs so eng zusammen und hinter einer Silikonschicht versteckt, dass keine einzelnen Lichtpunkte mehr ausgemacht werden können. Das macht optisch einen riesigen Unterschied, vor allem wenn man den Leuchtstreifen nicht komplett verstecken kann oder will. Govee bietet zudem zahlreiche Animationen über seine App, die rudimentäre Stekueuerng ist dank Matter auch über Apple Home möglich.

Angebot Govee Neon LED Strip für Sockelleiste,5M RGBIC LED Streifen Matter-Kompatible für... Zarte Lichteffekte ohne Flecken: Der Govee Neon LED Strip 5m für Sockelleiste verwendet 84 LED-Chips mit hoher Dichte pro Meter, um nahtlose...

Größerer Beleuchtungsbereich: Mit seiner halben Fächerform, die einen 22,5 mm breiten Leuchtbereich erzeugt, lässt sich der Govee LED streifen 5m...

Der Klassiker: Philips Hue Solo Lightstrip

Einen echten Klassiker schickt Philips Hue für 39,97 Euro (Amazon-Link) ins Rennen. Der Solo Lightstrip ist 3 Meter lang und hat aus Licht-technischer Sicht abgesehen von einer hohen Helligkeit keine großen Highlights. Anders als die Konkurrenten setzt er aber nicht auf eine einfache WLAN-Verbindung, sondern auf den Zigbee-Standard. Damit ist er mit zahlreichen Smart Home Systemen und Hubs kompatibel. In Verbindung mit der Philips Hue Bridge kann der Solo Lightstrip mit vielen Zubehör-Produkten wie Bewegungsmelder, Dimmschaltern oder Wandschaltern genutzt werden. Ebenso kann er mit anderen Hue-Geräten vernetzt werden.

Gar kein Leuchtstreifen: Twinkly Strings

Okay, ein Leuchtstreifen ist das nicht. Manchmal lohnt es sich aber, antizyklisch zu kaufen und letztlich muss man die Twinkly Stings Lichterkette ja nicht nur am Weihnachtsbaum befestigen. Die Variante mit farbigen und weißen LEDs, die ich immer bevorzugen würde, gibt es derzeit zum Bestpreis von 79,99 Euro (Amazon-Link). Wer hier erst im Oktober oder November zuschlägt, zahlt locker 20 Euro mehr. In der Twinkly-App kann die Lichterkette einfach kartiert und mit zahlreichen Animationen und Szenen spielt werden.

Angebot Twinkly Strings 250 LED RGB+ Weiß, LED-Lichterkette, Smarte LEDs für den Innen- und... LICHTERKETTE FÜR DRINNEN & DRAUßEN: 20 Meter lange LED-Lichterkette für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon...

BENUTZERDEFINIERTE EFFEKTE: Nutzen Sie die anpassbaren Presets oder kreieren Sie Ihre eigene Lichtshow, indem Sie mit der Twinkly App aus über 16...