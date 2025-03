Neues von Satechi: Thunderbolt 4 Multi-Display Docking Station vorgestellt

Die Produkte vom US-amerikanischen Zubehör-Hersteller Satechi sind hier im Blog häufiger vertreten, und auch wir in der appgefahren-Redaktion nutzen die Accessoires immer wieder gerne. Nun hat Satechi eine neue Dockingstation vorgestellt, die sich vor allem an Personen richtet, die für ihre Arbeit mehrere Displays verwenden.

„Mit der kompakten Thunderbolt 4 Multi Display Docking Station bietet Satechi das ideale Zubehör, um an mehreren Bildschirmen in hoher Auflösung zu arbeiten. Insgesamt ist die Station mit 12 leistungsstarken Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, die für schnelleren Datentransfer und Netzwerkverbindung sowie mehr Speicher und Ladeleistung sorgen, ohne dabei viel Platz wegzunehmen.“

So berichtet Satechi in einer Mitteilung an uns. Die kompakte Thunderbolt 4 Multi Display Docking Station ist mit ihren zwölf Anschlüssen und dem schlanken Design eine organisierte Erweiterung für den Arbeitsplatz. Sie unterstützt bis zu vier zusätzliche Monitore mit hoher 4K-Auflösung bei 60 Hertz, da zwei Bildschirme über die Thunderbolt 4-Ports und zwei mit der DisplayLink-Software über die HDMI-Anschlüsse angeschlossen werden können.

Zudem können mit den Thunderbolt 4-Anschlüssen hochauflösende Fotos in wenigen Sekunden mit einer Geschwindigkeit von 40 Gbps übertragen oder Smartphone, Laptop und weitere Geräte mit bis zu 15 Watt und Power Delivery aufgeladen werden.

Leistungsstärke und Anschlussvielfalt in einem

Auch die zwei USB-A 3.2 Anschlüsse der 2. Generation ermöglichen einen schnellen 10-Gbps-Datentransfer, während ein SD 4.0-Steckplatz den Speicher erweitert. Außerdem verfügt die Station für eine reibungslose Netzwerkverbindung über einen Ethernet-Anschluss und für optimierten Sound über einen Audio-Port. Dank der Kreuzkompatibilität zu mehreren Betriebssystemen und Host-Geräten ist die Docking Station vielseitig einsetzbar.

Die Dockingstation verfügt darüber hinaus über Thunderbolt- und DisplayLink-Zertifizierungen, um eine höchste Kompatibilität zu garantieren, und ist mit den Betriebssystemen macOS x 10.6 bis 10.12 oder neuer, iOS/iPadOS 10.2 oder neuer, Windows 8/10/11, Linux 2.6.14 oder neuer und Chrome OS kompatibel. Als Systemvoraussetzungen werden Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 oder USB 3.2 Gen2 mit DP Alt Mode Type-C-Anschlüssen für eine optimale Nutzung benötigt. Die Neuerscheinung verfügt über Maße von 213,7 x 95,2 x 18,3 Millimeter und kommt auf ein Gewicht von 490 Gramm.

Verfügbarkeit und Preis

Die Thunderbolt 4 Multi Display Docking Station von Satechi ist ab sofort in der Farbe Grau für einen UVP von 299,99 Euro bei TECHNIKdirekt erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist die Thunderbolt 4 Multi Display Docking Station, ein 180 Watt Netzteil, ein C5-Kabel, ein Thunderbolt 4 Kabel von 80 cm Länge sowie eine Bedienungsanleitung. Zuletzt der Hinweis: macOS-User können nur einen externen Monitor erweitern (Singe-Stream-Transport), jeder andere angeschlossene Monitor wird gespiegelt.