Vier praktische Ladelösungen mit ausziehbarem USB-C-Kabel

Mittlerweile dürften immer mehr Haushalte auf USB-C umgestellt haben, auch in der Apple-Welt verschwindet der Lightning-Anschluss langsam aber sicher. Immerhin verbaut Apple seit zwei iPhone-Generationen nur noch UBS-C. Einer meiner Favoriten sind derzeit ausziehbare USB-C-Kabel, denn sie sorgen für mehr Ordnung und man muss kein separates Kabel mehr mitnehmen. Ich möchte euch heute vier praktische Ladelösungen vorstellen, die genau auf diese Technik setzen.

An der Steckdose: Das Mcdodo Ladegerät

Egal ob Zuhause oder unterwegs im Hotelzimmer, mit diesem Ladegerät von Mcdodo könnt ihr iPhone, iPad und andere Geräte immer ohne Umwege aufladen. Direkt im Ladegerät ist ein 65 Zentimeter langes Kabel integriert, das einfach ausgezogen werden kann. Darüber hinaus bietet das Ladegerät jeweils einen Anschluss mit USB-C und USB-A, um weitere Geräte anschließen zu können.

Für das Mcdodo Ladegerät mit einer maximalen Leistung von 40 Watt zahlt ihr derzeit nur 19,99 Euro (Amazon-Link). Es ist prima dafür geeignet, um kleinere Geräte schnell aufzuladen. Wenn ihr auch mal ein MacBook aufladen möchtet, könnt ihr zum Ladegerät mit 67 Watt greifen, das mit rund 28 Euro nicht sonderlich viel teurer ist.

Angebot Mcdodo USB C Ladegerät 40W 2 Ports Schnellladegerät Ladekabel USB C mit Netzteil... USB C Ladegerät verfügt über ein eingebautes einziehbares USB-C-Kabel und 2 USB-Anschlüsse (USB A + USB C), mit denen drei Geräte gleichzeitig...

Handy ladegeräte wird mit einem einziehbaren USB-C-Kabel geliefert, das auf 25,59 Zoll/65 cm ausgezogen werden kann, beim Ziehen geräuschlos ist und...

Energie zum Tragen: Die Anker Laptop Powerbank

Der Name ist ja nicht unbedingt sexy, die Anker Laptop Powerbank ist aktuell aber trotzdem mein liebstes Ladegadget. Bei uns zuhause ist es jeden Tag im Einsatz: Egal ob iPhone, MacBook oder Video-Babyphone – dank zwei integrierten USB-C-Kabel und weiteren Anschlüssen kann alles geladen werden – und das mit bis zu 100 Watt Leistung an einzelnen Ports.

Mit einer Kapazität von 25.000 mAh ist diese Powerbank nicht unbedingt das kleinste Gadget und für Kurztrips greife ich dann doch eher zu kleineren Varianten, insgesamt bereitet mit die Anker Laptop Powerbank aber sehr viel Freude. Design, Verarbeitung und Leistung stimmen, dank der zwei integrierten Kabel geht auch der Preis von 79,99 Euro (Amazon-Link) in Ordnung.

Angebot Anker Laptop Powerbank, 25.000mAh externer Akku mit 3X 100W USB-C Ports für... Dreifache 100W USB-C Ports für Multitasking: Perfekt für Vielbeschäftigte – drei USB-C Anschlüsse mit je bis zu 100W Leistung, damit du dein...

25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine Geräte unterwegs mehrfach voll aufladen. Dank der...

Ausziehen im Auto: Das Ugreen KfZ Ladegerät

Im Auto sollte man sein iPhone besser nicht in die Hand nehmen, außer natürlich man sitzt auf dem Beifahrersitz. Wenn es gleichzeitig auch noch geladen werden soll, klappt das mit dem Ugreen Kfz Ladegerät wunderbar. Es ist ein 75 Zentimeter langes Kabel integriert, so dass eine bequeme Nutzung auch dann möglich ist, wenn der Zigarettenanzünder tief in der Mittelkonsole verbaut ist.

Dank der hohen Gesamtleistung kann auch mal ein MacBook mit bis zu 60 Watt geladen werden. Neben dem integrierten Kabel stehen zwei weitere Ports zur freien Nutzung zur Verfügung. Mit einem Preis von derzeit 15,99 Euro (Amazon-Link) ist dieses Auto-Ladegerät ein echtes Schnäppchen.

Angebot UGREEN Zigarettenanzünder USB C 75W Einziehbares Auto Ladegerät KFZ Ladegerät USB... Flexibles einziehbares Design: Dieses einziehbare Autoladegerät hat ein 75 cm langes USB-C-Kabel.Es lässt sich mit einem einfachen Zug einziehen. So...

75W PD3.0 QC3.0 Schnellladung:Beim gleichzeitigen Laden beider Ports kann das einziehbare USB C Kabel 45 W erreichen und die Gesamtleistung der beiden...

Einfach aufgerollt: Das Baseus USB-C-Kabel

Manchmal braucht man auch einfach nur ein Kabel. Wer Kabelsalat aber unbedingt vermeiden möchte, könnte Freude an diesem aufrollbaren und ausziehbaren USB-C-Kabel von Baseus finden. Es ist bis zu 100 Zentimeter lang und verschwindet in Sekundenschnelle ganz ordentlich in der Tasche.

Das nur 8,49 Euro (Amazon-Link) teure Kabel ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Auch Datentransfer ist möglich, das aber leider nur mit überschaubaren 480 Mb/s.

Angebot Baseus USB C Kabel, 60W PD 3A QC 4.0 Mini Einziehbar Schnellladekabel USB C auf USB C... [ 60W Schnellladekabel Let's C Kabel ] : Dieses USB C Kabel bietet blitzschnelle Ladegeschwindigkeiten mit 60 W Leistung für Laptops, Tablets und...

[ Vollständig einziehbares Kabel ] : Verabschieden Sie sich von Kabelsalat und einer unordentlichen Ladeumgebung. Ziehen Sie an dem einziehbaren USB...