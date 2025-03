FRITZ!Box 7690: VDSL-Router mit Wi-Fi 7, Mesh und DECT so günstig wie noch nie

In meinem kernsanierten Haus setze ich auf die Produkte von FRITZ und habe noch eine FRITZ!Box mit Wi-Fi 6 im Einsatz. Das reicht mir aktuell völlig aus. Plant man eine Neuanschaffung, ist Wi-Fi 7 die Wahl, wenn man sich für die Zukunft gut aufstellen möchte. Die FRITZ!Box 7690, die erstmals nur 249 Euro statt 319 Euro kostet, unterstützt Wi-Fi 7, WLAN-Mesh, DECT sowie VDSL-Supervectoring und ADSL2+.

Der Router ist für den Anschluss via DSL geeignet und unterstützt auf dem 5 GHz Band bis zu 5.760 MBit/s und bis zu 1.376 MBit/s im 2,4 GHz Netz. Auch für die kabelgebundene Vernetzung bietet der Router zahlreiche Features: Zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports – einer davon kann als WAN-Port für den Anschluss an ein Glasfasermodem genutzt werden – sowie zwei weitere 1-Gbit/s-LAN-Ports gewährleisten eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung. Dank der leistungsstarken Hardware mit Mehrkernprozessor erfolgt die Datenverarbeitung besonders effizient, was die Performance und Reaktionsgeschwindigkeit der FRITZ!Box 7690 deutlich steigert. Zudem sorgt der großzügige Speicher dafür, dass der Router optimal für zukünftige Updates gerüstet ist.

Smart Home und Zigbee-Support

Im Bereich Smart Home eröffnet die FRITZ!Box 7690 noch mehr Möglichkeiten. Neben der Unterstützung für die bewährten FRITZ!DECT-Produkte ist auch Zigbee integriert, sodass sich zahlreiche Smart-Home-Geräte anderer Hersteller, wie etwa LED-Lampen, problemlos einbinden lassen. Darüber hinaus ist das Modell für den neuen Smart-Home-Standard Matter vorbereitet. Die umfangreichen Telefoniefunktionen – darunter Rufweiterleitungen und Anrufbeantworter – sowie das vielseitige FRITZ!OS mit Firewall, Kindersicherung und WLAN-Gastzugang runden das Gesamtpaket ab.

Ich bin mit meinen Routern und Repeatern von AVM sehr zufrieden, habe keine Ausfälle und muss mich um nichts kümmern. Die Einrichtung ist mit dem Assistenten besonders einfach, oftmals muss man nicht einmal Anmeldedaten eingeben. Auch die Admin-Benutzeroberfläche ist verständlich, gut strukturiert und erlaubt auch Experten-Einstellungen.

