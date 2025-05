Apple bringt Satellitenfunktionen mit iOS 18.5 auf das iPhone 13

Gestern Abend hat Apple die finale Beta-Version von iOS 18.5 veröffentlich und gleichzeitig die offiziellen Update-Notizen geteilt. Während bisher nur die iPhone 14-, iPhone 15- und iPhone 16-Modelle vom Mobilfunkanbieter bereitgestellte Satellitenfunktionen nutzen konnten, weitet Apple die Funktionalität auf das iPhone 13 aus.

Wenn keine herkömmliche Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung verfügbar ist, kann das iPhone in Zusammenarbeit mit Globalstar Satellitenfunktionen nutzen, mit denen man zum Beispiel Rettungsdienste per SMS kontaktieren, Pannenhilfe anfordern, Freunde und Familienmitglieder benachrichtigen sowie den Standort teilen kann. Einige Mobilfunkanbieter haben ihr Mobilfunknetz mit Satelliten erweitert, die durch Partnerschaften mit Satellitenanbietern wie Starlink verfügbar sind.

Sobald das iPhone vom Mobilfunkanbieter bereitgestellte Satellitenfunktion nutzt, wird in der Statusleiste „SAT“ angezeigt. Darüber hinaus gibt es weiterhin die Satellitenfunktionen von Apple, mit denen sich Rettungsdienste auch dann benachrichtigen lassen, wenn man sich außerhalb des Netzes befindet.

Funktioniert nur mit diesen Anbietern

Apple listet die Telekom USA, au in Japan und One NZ in Neuseeland als kompatible Mobilfunkanbieter, die Satellitenfunktionen bereitstellen. In Europa macht laut Apples Liste kein Mobilfunkanbieter mit, hier ist man weiterhin auf die von Apple bereitgestellte Satelliten-Konnektivität angewiesen, die erst ab dem iPhone 14 verfügbar ist.