River 3 Plus: Zwei neue Powerstations ab sofort erhältlich

In der kommenden Woche wird sich alles um das neue Balkonkraftwerk-System von EcoFlow drehen, heute wirft der Hersteller noch schnell neue Powerstations ein. Ab sofort ist die neue River 3 Serie im Handel erhältlich. Was die kleinen Powerstations können, das verraten wir euch in diesem Artikel.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht die neue River 3 Plus, eine leistungsstarke, tragbare und individuell anpassbare Energielösung. Die Powerstation bietet eine Kapazität von 286 Wattstunden und kostet 299 Euro. Die kann mit zwei verschiedenen Zusatz-Akkus um 286 Wattstunden (EP300 Batterie für 249 Euro) oder 572 Wattstunden (EP600 Batterie für 349 Euro) ergänzt werden.

Hier starten wir gleich mit der ersten Besonderheit: Powerstation und Zusatz-Akku werden einfach gestapelt und mit Clips verbunden, ganz ohne Schrauben oder Kabel. Zudem können die externen Batterien auch als eigenständige Energielösungen genutzt werden, denn sie sind mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen ausgestattet, darunter ein 140 W USB-C Anschluss.

Diese Anschlüsse bietet die EcoFlow River 3 Plus

Die River 3 Plus liefert dauerhaft bis zu 600 Watt, bis zu 21 Minuten sind bis 1.200 Watt möglich. Die Powerstation verfügt über 7 Ausgänge – 3 AC, 2 USB-A, USB-C und einen Kfz-Ausgang.

Die River 3 Plus kann in nur einer Stunde von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden, sodass die volle Ladung schnell verfügbar ist. Darüber hinaus ermöglicht der verbesserte 220 Watt Solareingang eine Aufladung in nur 1,5 Stunden mit kompatiblen Solarpanels.

Darüber hinaus startet EcoFlow die River 3 Plus (Wireless). Sie verfügt über die gleichen Features und integriert darüber hinaus eine Powerbank mit 5.000 mAh, mit der ihr beispielsweise euer iPhone jederzeit kabellos aufladen könnt. Natürlich bieten beide Powerstations ein integriertes Display, das alle wichtigen Informationen anzeigt. Zudem kann eine Verbindung zur EcoFlow-App hergestellt werden.

