Apple bereitet Start von Ladekabeln von Beats vor

Beats ist mittlerweile eine Marke, die nicht mehr aus dem Portfolio von Apple wegzudenken ist. Neben den verschiedenen Audio-Produkten, die ganz klar im Fokus stehen, gibt es seit einiger Zeit auch Schutzhüllen für das iPhone. Demnächst wird das Angebot um eine weitere Kategorie erweitert: Ladekabel.

Wie MacRumors schreibt, sind die neuen Beats-Ladekabel bereits in einigen kanadischen und europäischen Online-Shops aufgetaucht, lassen sich dort aber noch nicht bestellen. Die Kabel sind 1,5 Meter lang und es sind verschiedene Varianten in Planung, mit USB-A, USB-C und Lightning.

„Alle Kabel haben ein verwicklungsfreies, geflochtenes Design für zusätzliche Haltbarkeit und Komfort. Die Kabel werden in mindestens drei noch nie dagewesenen Farboptionen erhältlich sein, darunter Bolt Black, Surge Stone und Rapid Red, und es scheint, dass sie in einem oder zwei Packungen verkauft werden“, heißt es in dem Bericht.

Auch einige andere technische Details sind bereits durchgesickert. Die Kabel unterstützen bis zu 60 Watt Leistung und können auch Daten übertragen, allerdings nur im USB 2.0 Tempo mit bis zu 480 Mb/s. Der Preis dürfte rund um 20 Euro liegen.