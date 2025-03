Art of Fauna: Tolles Puzzle bietet jetzt noch mehr Optionen

Für mich ist es weiterhin das beste Spiel des Jahres und sogar meine Frau und mein Sohn haben jede Menge Spaß mit Art of Fauna (App Store-Link). Das ohnehin empfehlenswerte Puzzle ist jetzt noch ein bisschen besser geworden, denn mit dem neusten Update gibt es ganz neue Möglichkeiten.

Ab sofort kann der Schwierigkeitsgrad in Art of Fauna frei angepasst werden. Es gibt zwei leichtere und zwei schwerere Modi. Besonders klasse: Für jeden Schwierigkeitsgrad wird der Spielfortschritt einzeln gespeichert. So kann man alle Puzzle von Art of Fauna noch einmal in der gewünschten Schwierigkeit in Angriff nehmen. Ich habe direkt mal geschaut: Der schwerste Modus hat es absolut in sich.

Auf meiner Wunschliste für die Universal-App verbleibt nur noch eine Sache: Die Info-Karten zu den gelösten Tieren sollten einen Vorlese-Button bekommen. Das ist die einzige Stelle im Spiel, bei der mein sechsjähriger Sohn noch Unterstützung benötigt, denn selbst lesen kann er noch nicht.

Das erwartet euch im tollen Art of Fauna

Der Download aus dem App Store ist kostenlos und die ersten 10 von insgesamt 110 Rätseln könnt ihr kostenlos ausprobieren. Nach einem sehr leichten Start wird es auch im Standard-Modus schnell kniffliger. Nach der Einführung können einzelne Welten mit jeweils 20 Puzzles für 2,99 Euro freigeschaltet werden, das komplette Spiel gibt es für 7,99 Euro. Ein Teil der Beträge wird vom österreichischen Entwickler direkt an Tierschutzorganisationen gespendet.

Art of Fauna ist ein Puzzlespiel, das auf echter Tierkunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert basiert. In jeden Level wird ein Bild des Tiers in mehrere Stücke aufgeteilt und ihr müsst den ganzen Spaß sortieren. Sobald zwei Teile passend kombiniert werden, quittiert das Spiel das mit einem akustischen und haptischen Feedback. Die Teile sind dann fest miteinander verbunden und können nicht mehr getrennt werden.