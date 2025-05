Super Space Club ist das aktuelle Gratis-Spiel im Epic Games Store

Wie auch in den vergangenen Wochen könnt ihr wieder ein neues kostenloses Spiel aus dem Epic Games Store laden. Den alternativen App Store müsst ihr dazu über die Webseite von Epic Games installieren, das ist letztlich aber eine Sache von wenigen Minuten. Quasi als Gegenleistung könnt ihr euch jede Woche ein sonst kostenpflichtiges Spiel zum Nulltarif sichern, aktuell bekommt ihr Super Space Club gratis. Das Spiel findet ihr direkt auf der Startseite des Epic Games Store.

Super Space Club gibt es im normalen App Store gar nicht, jedenfalls habe ich es dort nicht gefunden. „Das Spiel präsentiert seine auffällige Low-Poly-Grafik mit vielen spitzen Winkeln und einer kräftigen Farbpalette. Passend dazu der Soundtrack des Audio-Duos Fat Bard mit pulsierenden Chillhop- und Lo-Fi-Beats“, heißt es von Epic Games.

Neugierig war ich gestern auf jeden Fall, daher habe ich Super Space Club direkt mal heruntergeladen. Die erste Überraschung gab es direkt nach dem Start, denn das Spiel verlangt eine Anmeldung mit dem Epic Games Konto. Ohne die könnt ihr das Spiel erst gar nicht starten.

Die nächste Überraschung: Von der coolen Grafik im Menü bleibt im Spiel quasi nichts mehr übrig. Ihr steuert ein Dreieck durch die Gegend und schießt damit auf Asteroiden, später auch richtige Gegner. Dabei sollen Charaktere, Raumschiffe und Waffen mehr als 100 verschiedene Kombinationen erlauben.

So weit ist es bei mir aber nicht annähernd gekommen. Auch wenn die Musik im Spiel ziemlich chillig ist, konnte ich mich mit dem Gameplay und auch der Steuerung überhaupt nicht anfreunden. Super Space Club ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich sofort gemerkt habe, dass es einfach nichts für mich ist. Und das ist schade, denn man merkt dem Titel definitiv an, dass er mit viel Herzblut erstellt wurde. Immerhin wird das Spiel derzeit kostenlos angeboten, so dass ihr es einfach mal selbst ausprobieren könnt – vielleicht taugt es euch ja mehr.